Рустам Минниханов и Игорь Комаров поздравили с 30-летием Ассамблею народов Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 30-летием Ассамблею народов республики. Его приветствие зачитал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров на расширенном заседании совета региональной общественной организации.

«Весь период своей деятельности ассамблея проводит большую работу по укреплению в Татарстане межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитию национальной культуры и языков, возрождению народных традиций. В тесном сотрудничестве с органами государственной и муниципальной власти, различными общественными институтами она активно участвует в реализации Стратегии государственной национальной политики России», – отметил руководитель республики в своем приветствии.

Минниханов подчеркнул, что в настоящее время ассамблея, объединяющая более 250 местных и региональных национально-культурных организаций, осуществляет «многогранную миссию на базе своих филиалов и представительств, домов и центров дружбы народов по всей республике».

«Уверен, что в непростое время, которое сегодня переживает Россия, мы по-прежнему будем вместе, будем твердо следовать курсу нашего национального лидера Владимира Путина для укрепления единства страны, сохранения ее этнокультурного и языкового многообразия, традиционных духовно-нравственных ценностей как основ российского общества. Это особенно актуально в Год культурного наследия народов России и в преддверии объявленного в Татарстане Года национальных культур и традиций», – заметил Президент РТ.

Приветствие участникам заседания также направил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, которое зачитал его заместитель Игорь Паньшин.

По мнению Комарова, Татарстан – успешный пример гармоничного и стабильного развития многонационального региона России. В республике в мире и согласии живут и работают представители более 170 национальностей, ведется системная работа по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, в которой важную роль играет Ассамблея народов Татарстана, уточнил он.

«Символично, что юбилейное заседание проходит в канун Дня народного единства – праздника, который объединяет людей, народы и культуры. Единство народов – главная национальная идея России во все времена, залог достойного будущего нашей большой страны. У нас уникальная история и культура каждого этноса является частью прочного фундамента общероссийской государственности и идентичности. Только усилиями всего российского общества, каждого из нас мы сохраним и укрепим нашу родину», – резюмировал Комаров.

Участие в заседании также приняли Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, глава парламента и председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, почетный председатель Ассамблеи народов России, постоянный представитель РФ в Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов.