Фарид Мухаметшин: Время показало, что был найден правильный инструмент объединения народа

Ассамблея народов Татарстана стала настоящим центром консолидации многонационального движения народов республики. Об этом заявил руководитель парламента и председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин на расширенном заседании организации, посвященном ее 30-летию.

«Выбранный 30 лет назад путь взаимодействия и сотрудничества национальных общественных организаций с органами власти различных уровней полностью оправдал себя, – сказал Председатель Госсовета. – Наша земля, где мирно живут и развиваются представители 173 национальностей, издавна стала родиной для многих этносов, неразрывно связанных между собой узами подлинного братства и добрососедства».

Мухаметшин отметил, что многовековое совместное проживание людей разных национальностей в Татарстане выработало уникальную формулу межнационального взаимодействия «единства в многообразии». Все это способствовало обогащению языков и культур, формированию глубоких традиций взаимопонимания и сотрудничества, добавил он.

Глава парламента упомянул, что окончательное решение о создании ассамблеи было принято во время визита в Татарстан первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он, в частности, предложил воспользоваться опытом его страны, где уже была организована Ассамблея народа Казахстана.

«Предложение было поддержано первым Президентом республики Минтимером Шаймиевым и стало отправной точкой в создании Ассоциации национально-культурных обществ. Начало широкому общественному этнокультурному движению в нашей республике положил первый Съезд народов Татарстана, состоявшийся 23 мая 1992 года», – продолжил председатель совета ассамблеи.

В соответствии с резолюцией съезда была учреждена новая организация – Ассоциация национально-культурных обществ Татарстана, и осенью 1992 года завершились подготовка и утверждение ее устава. «Время показало, что был найден правильный инструмент объединения многонационального народа республики, который помог направить энергию национального самосознания в созидательное русло, на благо нашего общего дома», – подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, в настоящее время ассамблея объединяет 257 национально-культурных организаций, которые представляют 36 национальностей. В городах и районах республики функционируют два филиала и 36 представительств.

Председатель Госсовета заметил, что ассамблея успешно участвует в грантовых конкурсах и за последние 11 лет выиграла 127 грантов Правительства республики на общую сумму около 42 млн рублей. «Данная практика тоже заслуживает тиражирования и самого активного дальнейшего использования», – заключил он.