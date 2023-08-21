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Ракетчики ВС РФ уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на станции разгрузки Межевая, сообщает РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Отмечается, что ракетчики южной группировки войск нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. В результате уничтожено три вагона с боеприпасами, а также десять единиц транспортных средств подвоза.
Астафьев подчеркнул, что это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника.
Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» ударила по району сосредоточения солдат и огневых средств мотопехотного батальона ВСУ в районе Новодмитровки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что основным преимуществом российского РСЗО является дальность огня.
Подробнее о преимуществах новых видов российского вооружения, которые применяются в зоне специальной военной операции, эксперт рассказал в интервью нашему изданию.
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