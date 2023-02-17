Рак на ранней стадии и зарплаты врачей: выполнил ли Минздрав наказы жителей РТ на 2022-й?

Чингис Махмутов: «Было принято решение, что итоговое заседание пройдет на базе Общественной палаты с привлечением более широкого круга представителей общественности»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект по формированию целей и задач Татарстан рекомендует и другим регионам

Впервые за несколько последних лет заседание Общественного совета при Минздраве республики проходило не в здании министерства, а в Общественной палате РТ.

«Было принято решение, что итоговое заседание пройдет на базе Общественной палаты с привлечением более широкого круга представителей общественности. Я думаю, что те проблемы, которые будут подняты, получат более сильную поддержку к решению», – объяснил «Татар-информу» председатель совета Чингис Махмутов.

Действительно, участников было больше, чем обычно – среди слушателей были замечены как депутаты, так и юные студенты-медики.

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, открывая заседание, рассказала, что республиканский проект по формирования целей и задач дляя министерств будет рекомендован к применению и в других субъектах Российской Федерации.

Зиля Валеева: «Хорошо, что в общественных обсуждениях учувствуют и профессионалы сферы здравоохранения, и должностные лица, и и представители исполнительных органов власти» Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«У нас сегодня интересный круг участников. Хорошо, что в общественных обсуждениях учувствуют и профессионалы сферы здравоохранения, и должностные лица, и и представители исполнительных органов власти», – заметила Зиля Валеева.

Напомним, что из года в год цели и задачи для республиканского здравоохранения выбирают сами жители при помощи онлайн-голосования. В голосовании за приоритеты 2022 года, к примеру, приняли участие почти 6 тысяч человек. После этого Общественный совет на заседании обсуждает, улучшает и принимает самые популярные из предложений, а дальше в течение года система здравоохранения выполняет наказы граждан.

Рак на ранних стадиях начали обнаруживать чаще

Самой популярной задачей от татарстанцев было повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях с 61,7% до 62,5%. С выступлением о том, как в республике выявляют рак, выступил начальник организационно-методического отдела Республиканского онкологического диспансера Камиль Шакиров.

«Раннее выявление злокачественного новообразоваия является залогом дальнейшего успешного лечения и достижения качественной и долгой жизни», – отметил он.

С выступлением о том, как в республике выявляют рак, выступил начальник организационно-методического отдела Республиканского онкологического диспансера Камиль Шакиров Фото: oncort.ru

Камиль Шакиров констатировал, что целевой показатель, который поставили татарстанцы на 2022 год, был выполнен. Напомним, что на промежуточном заседании по итогам полугода начальник организационно-методического отдела сообщал, что за полугодие в РТ было выявлено 6 956 случаев злокачественных новообразований, из них 62,3% на первой и второй стадиях. За следующие шесть месяцев смогли поднять планку еще на две десятых.

Вопросов у участников обсуждений было много. Интересовались тем, как людей завлекают на диспансеризацию, в каких учреждениях здравоохранениях обнаруживают ранний рак. Единогласно совет призвал жителей республики активнее проходить диспансеризацию в поликлиниках, ведь это надежный способ заметить онкологию на ранних этапах.

«Раннее выявление злокачественного новообразоваия является залогом дальнейшего успешного лечения и достижения качественной и долгой жизни» Фото: © «Татар-информ»

Председатель Общественного совета Министерства здравоохранения РТ Чингис Махмутов, взяв слово в конце, призвал участников слушания из Государственного совета республики и Аппарата Раиса Татарстана поднять вопрос строительства большой поликлиники Республиканского онкодиспасера. Ведь строился он из расчета на 400 посещений в смену, а в нынешних реалиях цифры доходят и до тысячи посещений в день. К тому же, онкобольные часто приходят на приемы с родственниками, ведь психологическая поддержка в этом вопросе очень важна.

На 50-60 новорожденных один ребенок рождается с серьезными пороками

Следующей по значимости для жителей оказалась цель обеспечить увеличение охвата диспансерным наблюдением детей с сердечно-сосудистой патологией с 80% до 85%, чтобы предупредить серьезные болезни, а в дальнейшем снизить смертность от заболеваний органов кровообращения.

На диспансерном наблюдении в прошлом году былиь 8 323 юных жителя Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В 2022 году медикативный показатель был 85%, доля от общего числа детей составляет 93%, то есть мы перевыполнили план», – объяснила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РТ Елена Игнашина

На диспансерном наблюдении в прошлом году былиь 8 323 юных жителя Татарстана.

Участники опять же спросили, как часто у детей выявляют врожденные пороки – Елена Игнашина ответила, что на 50-60 беременных выявляют одного малыша с проблемами сердца и сосудов.

318 млн рублей ушла на лекарства после инфаркта и инсульта

Третьей задачей для здравоохранения стало увеличение обеспечения лекарствами пациентов, которые перенесли инсульт, инфаркт или операции на сосудах – с 80% до 85%. Причем получать рецепты они должны были в поликлиниках.

Программа по обеспечению препаратами больных с заболеваниями сердца и сосудов работает с 2020 года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В прошлом году нам были выделены средства в объеме 318 млн рублей, были закуплены препараты, все они поступили, проблем не было. И по итогам 2022 года доля пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами, составляет 85%», – отметил начальник управления фармации Минздрава республики Арутр Пологов.

Он напомнил, что программа по обеспечению препаратами больных с заболеваниями сердца и сосудов работает с 2020 года, финансирование идет из федерального бюджета. В специально составленном списке было 23 препарата, в прошлом году в него добавили еще восемь лекарств.

Люди на селе медпомощь получают!

Также большинство татарстанцев проголосовали за повышение территориальной доступности получения медицинской помощи и увеличение числа посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, ФАПов и врачебных амбулаторий с 3 млн 516 тыс. до 3 млн 691 тыс. посещений в год.

Благодаря программам модернизации первичного звена здравоохранения и программам по привлечению медиков на село, в прошлом году удалось выполнить четвертый наказ татарстанцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель директора Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра Гузэль Волкова в начале своего выступления рассказала, что численность населения в селах выросла до 930 тысяч (23,2% от всего населения РТ).

«В республике функционируют 43 центральные районные больницы, 17 участковых больниц, 101 врачебная амбулатория и 1686 фельдшерско-акушерских пунктов», – отметила она.

Гузэль Волкова подчеркнула, что благодаря программам модернизации первичного звена здравоохранения и программам по привлечению медиков на село, в прошлом году удалось выполнить четвертый наказ татарстанцев.

Получают ли врачи Татарстана почти 90 тысяч рублей: мнения разделились

Пятой задачей, которая стояла перед Минздравом республики в прошлом году, было обеспечение соотношения средней заработной платы врачей к средней заработной плате в Татарстане не менее 200%.

Начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Минздрава РТ Гузель Хайбуллина объяснила, что оплата труда зависит от должности, сложности, стажа, специфики, количества и качества работы и различаются в отдельно взятых больницах или поликлиниках, где трудится сотрудник.

«Согласно оперативным данным за 2022 год средняя заработная плата врачей составила 89 200 рублей, что составляет более 200% от средней заработной платы», – отметила она.

Пятой задачей, которая стояла перед Минздравом республики в прошлом году, было обеспечение соотношения средней заработной платы врачей к средней заработной плате в Татарстане не менее 200% Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Этот вопрос вызвал много споров среди участников совета. Председатель правления фонда Анжелы Вавиловой, депутат Государственного совета РТ Владимир Вавилов поделился, что такие большие заработные платы врачи зачастую не видят.

«Я обеими руками за то, чтобы медики получали не только 200%, а все 300% и больше. Вы должны это получать. Но, к сожалению, такого нет. Плохо, что мы говорим такие цифры, а на деле – другие», – отметил он.

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Ирина Ахметова рассказала, что университетах республики, где она работала, вычислили среднюю заработную плату по сотрудникам. Показатель порадовал – более 200% от средней зарплаты в регионе, но позже ввели совсем другой показатель: количество преподавателей, у которых средняя заработная плата свыше 200%. Выяснилось, что около 10% сотрудников получали даже выше 300%, а остальные 90% – обычную среднестатистическую зарплату жителя республики, о 200% речи не было.

Владимир Вавилов и Чингис Махмутов вынесли вопрос об изменении системы подсчета средней заработной платы, чтобы татарстанцы увидели реальные цифры оплаты труда врачей.

Новые цели работы республиканской системы здравоохранения

После каждой задачи участники заседания голосовали о признании публичной цели выполненной. Участники проголосовали за принятие всех пяти задач Минздраву единогласно.

А это значит, что теперь для Минздрава официально открывается новый 2023 год с новыми целями и задачами.

Еще в декабре прошел общественный совет на котором обозначили новые вызовы на 2023 год. Было принято пять задач:

1. Повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях с 62,5% до 63,2% и охватить диспансерным наблюдением онкобольных с 70% до 75%.

2. Привлечь в государственную систему здравоохранения Татарстана не менее 200 медицинских работников. Речь идет и о врачах, и о медицинских сестрах.

3. Обеспечить строительство не менее 45 фельдшерско-акушерских пунктов в селах.

4. Сохранить соотношение средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к средней заработной плате в Татарстане – не менее 200% и 100% соответственно.

5. Увеличить охват диспансерным наблюдением пациентов с болезнями системы кровообращения с 60% до 70%.