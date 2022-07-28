Три из пяти задач от татарстанцев выполнены: итоги полугодия подвел Минздрав РТ

Выполняется ли план по выявлению онкологии, сколько новых ФАПов построили в Татарстане и каков уровень зарплат у медиков – Минздрав РТ отчитался, как проходит выполнение целей и задач, которые перед министерством поставили татарстанцы на 2022 год.

В прошлом году с помощью онлайн-голосования татарстанцы распределили по значимости 20 целей для отрасли на следующий год. В декабре общественный совет Министерства здравоохранения Татарстана определил пять главных задач для здравоохранения республики на грядущий 2022 год.

«Вопросы, которые здесь обсуждаются, в первую очередь важны для наших граждан. Это программа привлекает жителей, и они сами определяют приоритеты на следующий год. Мы сегодня смотрим, как они выполняются, подводим итоги за полугодие, как исполняются наказы наших граждан», – рассказал «Татар-информу» председатель совета Чингис Махмутов.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на заседании добавил, что республика, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжает оставаться лидером в ПФО по рождаемости. Он также отметил, что активная работа ведется по всем приоритетным направлениям.

Больше всего жителей проголосовали за цель повысить выявляемость онкологии на ранних стадиях.

Начальник организационно-методического отдела Республиканского клинического онкологического диспансера Камиль Шакиров в своем докладе подчеркнул, что за полугодие в Татарстане было выявлено 6 956 случаев злокачественных новообразований, из них 62,3% на первой и второй стадии.

Он добавил, что к концу года удастся достигнуть выявляемости рака на ранних стадиях в 62,5% и выполнить план.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Еще одна значимая задача для отрасли здравоохранения – увеличение числа прошедших диспансерное наблюдение детей, у которых выявлены патологии сердечно-сосудистой системы.

Ведущий консультант отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Фавзия Утяшева отметила, что за второй квартал 2022 года охват наблюдением детей с болезнями сердца и сосудов в РТ составил 91%.

«В связи с этим, несмотря на более низкий плановый показатель (85%), министерство ставит для себя задачу в 2022 году, исполняя цель, удержать этот показатель на уровне не ниже 90%», – подчеркнула специалист.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Третья задача для здравоохранения - обеспечить лекарствами пациентов, которые перенесли инсульт, инфаркт миокарда или операцию на сосудах. Этот показатель, по мнению татарстанцев, должен быть не ниже 85%.

Так, по итогам первого полугодия доля жителей с болезнями сердца и сосудов, обеспеченных лекарствами в амбулаториях, составляет 95%.

К тому же, в Минздраве РТ подчеркнули, что на 1 июля проблем с поставкой препаратов нет.

Также большинство татарстанцев заинтересованы, чтобы в сельской местности можно было получить качественную и быструю медицинскую помощь в фельдшерских пунктах и врачебных амбулаториях.

«В 2022 году запланировано строительство 29 ФАПов. Трех новых и 26 учреждений взамен уже существующих», – рассказала заместитель директора Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра Гузэль Волкова.

По ее словам, два построенных в этом году ФАПа признали одними из лучших в России.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Пятой задачей, которая стоит перед Минздравом республики, стало увеличение заработной платы медикам. Ее уровень, по мнению жителей республики, должен быть не ниже двух средних ежемесячных окладов по РТ.

«С 1 января 2022 года увеличены оклады работникам медицинских организаций: у врачей и среднего медицинского персонала, – на 5237 рублей, младшего медицинского персонала – на 4617 рублей, общеотраслевых профессий рабочих, специалистов и служащих медицинских организаций – на 5237 рублей», – рассказала начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Минздрава РТ Гузель Хайбуллина.

Однако, по ее словам, заработная плата разнится от квалификации, стажа, отделения и лечебного учреждения.