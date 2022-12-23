«Раис Татарстана»: Депутаты поддержали новое название должности руководителя республики

Депутаты Госсовета Татарстана на 39-м заседании парламента приняли в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию республики. В нем содержится новое наименование должности руководителя Татарстана – “Глава – Раис Республики Татарстан”.

«Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет “Глава – Раис Республики Татарстан”. Помимо полного наименования предполагается возможность использования и сокращенного варианта – “Раис Республики Татарстан”», – сказал председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По мнению депутатов, такой подход позволяет, с одной стороны, учесть требования 414-го федерального закона, с другой – отразить исторические, национальные и культурные особенности Татарстана, пояснил докладчик. «В то же время, давая новое наименование должности высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий Президент РТ Рустам Минниханов избирался в качестве президента. Наши граждане – избиратели голосовали за него как за кандидата именно в президенты», – добавил он.

В связи с этим, по словам Хабибуллина, представленный документ содержит переходные положения, согласно которым новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. «Такой подход наиболее логичен и позволит обеспечить стабильность регулирования конституционно-правовых отношений и, соответственно, поддержку доверия у наших граждан-избирателей к нормам Конституции РТ», – уточнил он.

Парламентарий напомнил, что 22 декабря состоялось заседание Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. На нем депутаты рекомендовали инициативной группе отозвать представленный ими законопроект о внесении изменений в Конституцию Татарстана в предложенной редакции.

Депутат подчеркнул, что одним из главных замечаний почти всех членов комитета было отсутствие в законопроекте положений, которые бы реализовывали предоставленную федеральным законодательством возможность дать для высшего должностного лица Татарстана не только унифицированное наименование “Глава”, но и предусмотреть собственное название должности руководителя республики.

В результате законопроект внес президиум Госсовета Татарстана. «Президиум Госсовета является одним из четырех органов, которые имеют право вносить законопроект по изменению Конституции Татарстана», – заметил Хабибуллин.

Законопроект станет основой для работы над внесением остальных изменений в Конституцию РТ. Эти изменения могут быть рассмотрены Госсоветом в дальнейшем, резюмировал он.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин убежден, что «принят компромиссный вариант», который поддержал и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

При голосовании за принятие документа в первом чтении проголосовали 78 депутатов, против – три.