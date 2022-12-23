Минниханов попросил принять предложенное депутатами название должности руководителя РТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал принять наименование должности высшего должностного лица республики, предложенное депутатами Госсовета РТ. Об этом он заявил на 39-м заседании парламента.
«Считаю, что, может быть, не идеально, но та конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет нам двигаться вперед. Понятно, что не всегда бывает так, как желаешь, но мы находим какие-то пути», – сказал Минниханов.
Он отметил, что решение о том, как будет наименоваться должность руководителя республики, нужно принять сегодня на заседании Госсовета. «Мы дальше не сможем двигаться по этому закону. Есть вопросы, связанные с изменениями Конституции Татарстана», – пояснил Президент РТ.
Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан», о чем сообщал «Татар-информ».