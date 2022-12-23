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Ру Тат
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Политика
23 декабря 2022  11:27
Надежда Гордеева

Минниханов попросил принять предложенное депутатами название должности руководителя РТ

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Минниханов попросил принять предложенное депутатами название должности руководителя РТ
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал принять наименование должности высшего должностного лица республики, предложенное депутатами Госсовета РТ. Об этом он заявил на 39-м заседании парламента.

«Считаю, что, может быть, не идеально, но та конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет нам двигаться вперед. Понятно, что не всегда бывает так, как желаешь, но мы находим какие-то пути», – сказал Минниханов.

Он отметил, что решение о том, как будет наименоваться должность руководителя республики, нужно принять сегодня на заседании Госсовета. «Мы дальше не сможем двигаться по этому закону. Есть вопросы, связанные с изменениями Конституции Татарстана», – пояснил Президент РТ.

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан», о чем сообщал «Татар-информ».

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