«Скажите, пожалуйста, как у нас Президент будет называться?»

Группа депутатов Госсовета Татарстана подготовила изменения в Конституцию РТ. Они в том числе предусматривают переименование должности Президента РТ в Главу РТ. Но парламентский комитет проект не одобрил, его отправили на доработку. Что вызвало несогласие парламентариев и какое название они предложили сами – в репортаже «Татар-информа».

Заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению

Фото: gossov.tatarstan.ru

Из Конституции Татарстана предлагается исключить 22 нормы

Проект законопроекта с поправками разработала группа депутатов Госсовета РТ, которая с августа этого года занимается вопросами приведения регионального законодательства в соответствие федеральному. Всего в ней 37 человек, сам законопроект они внесли в парламент накануне.

Сегодня поправки рассмотрели на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ. Его глава – Альберт Хабибуллин – напомнил, что в этом году Татарстан отметил 30-летие Конституции РТ и отметил ее историческую роль в становлении и развитии республики. Вместе с тем, Конституция, по его словам, «как и любое социальное явление, подвержено изменениям».

Хабибуллин сообщил, что рабочая группа при разработке поправок должна была оценить систему социально-политических и экономических рисков, связанных с «любыми кардинальными конституционными инновациями, а также сохранить стабильность и сбалансированность конституционного текста».

Сейчас Конституция Татарстана состоит из семи разделов и 126 статей. Изменения было предложено внести в 6 разделов, включающие 58 статей. Двадцать две нормы Конституции РТ предлагалось признать утратившими силу.

Так, например, Генпрокуратура РФ не должна будет согласовывать кандидатуру на должность прокурора РТ с республикой – он будет назначаться после консультаций с Советом Федерации и освобождаться от должности Президентом РФ.

Альберт Хабибуллин напомнил, что в этом году Татарстан отметил 30-летие Конституции РТ и отметил ее историческую роль в становлении и развитии республики Фото: gossov.tatarstan.ru

Высшее должностное лицо Татарстана обяжут использовать два языка

Утратят силу нормы о гражданстве республики, так как по Конституции России вопросы гражданства регулируются исключительно федеральным законодательством.

«Очень щепетильный вопрос языковой», – акцентировал внимание Хабибуллин.

Дело в том, что требования к высшему должностному лицу субъекта России прописаны только на федеральном уровне. И поправки к Конституции РТ исключают такое требование к кандидату на эту должность, как то, что он должен владеть государственными языками Республики Татарстан.

Однако, упредил возмущение депутатов Хабибуллин, учитывая, что в органах госвласти, местного самоуправления, госучреждениях республики государственные языки Татарстана употребляются на равных основаниях, вводится требование о том, что высшее должностное лицо в Татарстане обязано их использовать при выполнении своих полномочий.

Николай Рыбушкин спросил напрямую: «Скажите, пожалуйста, у нас Президент будет называться президентом или он будет называться главой региона?» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Не все наши предложения были учтены»

В докладе напрямую Хабибуллин совершенно ничего не сообщил о главном нововведении – переименовании должности Президента Татарстана. В 2021 году был принят Закон РФ, по которому должность высшего должностного лица в субъектах не должна совпадать с наименованием должности Президента РФ.

Депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин спросил напрямую: «Скажите, пожалуйста, у нас Президент будет называться президентом или он будет называться главой региона?».

Кто-то из депутатов ответил, что предлагается наименование глава.

Хабибуллин заметил, что при подготовке предложений к 414-му закону Госсовет вносил свои предложения. «Но к великому сожалению, не все наши предложения были учтены на федеральном уровне», – сказал глава комитета.

Рыбушкин первый предложил не принимать документ «с кондачка» и снять с рассмотрения на завтрашней сессии.

Римма Ратникова заметила, что можно дополнить предложенное название, найти, например, аналог в тюркских языках Фото: gossov.tatarstan.ru

«Чувство глубокого неудовлетворения у меня тоже есть. В частности, по наименованию высшего должного лица — в первую очередь. Потому что это наименование по всему проекту закона несколько раз на каждой странице идет, и такое сердцебиение вызывает...» — поделилась депутат Римма Ратникова.

Она заметила, что можно дополнить предложенное название, найти, например, аналог в тюркских языках. В качестве одного из вариантов возможных наименований она предположила «юлбашчы» («ведущий по пути»).

Изменения в Конституцию отправили на доработку

В итоге бурных обсуждений комитет Госсовета рекомендовал инициативной депутатской группе отозвать законопроект в представленной редакции.

Член Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Римма Ратникова пояснила «Татар-информу», что комитет рекомендовал инициативной группе отозвать проект закона в предложенной редакции.

В итоге бурных обсуждений комитет Госсовета рекомендовал инициативной депутатской группе отозвать законопроект в представленной редакции Фото: gossov.tatarstan.ru

«В ходе обсуждения возникло очень много вопросов, самым обсуждаемым из которых стало наименование высшего должностного лица республики. В Татарстане избирался Президент, в предложенном законопроекте значится Глава Республики Татарстан, – рассказала Римма Ратникова, – право использовать иное наименование высшего должностного лица у нас есть. В 414-м федеральном законе, помимо рекомендованных двух вариантов (глава или губернатор) предусмотрено дополнительное наименование высшего должностного лица субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций. Я внесла предложение воспользоваться этим правом и продолжить поиски, возможно, это наименование будет и на татарском языке».

Депутат подчеркнула, что сложностей с интеграцией наименования на татарском языке в единое правовое поле возникнуть не должно. По ее мнению, можно было бы, например, использовать татарское слово «юлбашчы» («ведущий по пути», от слов «юл» – дорога, путь и «баш» – главный, ведущий).