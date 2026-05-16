Раис РТ выложил видео с чтением татарских поэтов молодыми дипломатами стран ОИС

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик, на котором молодые дипломаты стран Организации исламского сотрудничества читают стихи классиков татарской литературы – Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая и Кави Наджми.

«Молодые дипломаты стран Организации исламского сотрудничества вдохновились нашей культурой! Әфәрин! Рәхмәт! Сезнең игътибарыгыз безгә бик кадерле (в переводе – „Молодцы! Спасибо! Ваше внимание нам очень дорого“)», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

Ранее Рустам Минниханов встретился с участниками юбилейного, десятого Форума молодых дипломатов стран ОИС. Мероприятие организовано в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

