Молодые дипломаты из стран ОИС соберутся в Казани на юбилейный форум

С 12 по 16 мая в Казани пройдет X Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие объединит более 60 участников, среди них – молодые сотрудники внешнеполитических ведомств России и стран ОИС, представители органов государственной власти, молодежных общественных организаций и международные эксперты.

Форум проходит «на полях» XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» и в этом году отмечает свое десятилетие. За эти годы он стал одной из немногих площадок, где молодые дипломаты встречаются не в протокольном, а в рабочем режиме. Именно здесь завязываются контакты, которые потом работают на уровне министерств.

Главная тема юбилейного форума – «Молодежная дипломатия и межцивилизационный диалог Россия – Исламский мир». Деловая программа выстроена вокруг четырех направлений: международное гуманитарное сотрудничество и межкультурное взаимодействие; «горизонтальная дипломатия» как долгосрочная стратегия; Большое Евразийское партнерство совместно с Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир» и дипломатия в эпоху цифровых технологий.

Официальную церемонию открытия отметит видеообращение министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В числе ключевых спикеров – председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров, начальник отдела Департамента международного гуманитарного сотрудничества (ДМГК) МИД России, руководитель Комиссии Общественного совета Россотрудничества Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД России Екатерина Акопян, генеральный директор АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи» (ДВФМ) Дмитрий Иванов и председатель АНО «Академия молодежной дипломатии» Дильбар Садыкова.

Академическое сообщество представят ведущие эксперты Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО): проректор по кадровой политике Владимир Морозов, декан факультета международной журналистики Ярослав Скворцов и профессор кафедры дипломатии Ольга Лебедева.

«Десять лет назад мы исходили из очень простой идеи: настоящее доверие между странами строится людьми, которые знают друг друга лично. Сегодня участники наших прежних форумов работают в посольствах, министерствах, международных организациях – это лучшее подтверждение того, что формат работает. В этом году мы собираем тех, кто будет определять внешнеполитическую повестку своих государств в ближайшие десятилетия», – отметила председатель АНО «Академия молодежной дипломатии» Дильбар Садыкова.

Помимо деловой программы, участников ждут встреча с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, диалог со студентами и школьниками Казани, посещение Международного турнира молодых поваров с участием более 10 стран, а также товарищеский футбольный матч молодых дипломатов и предпринимателей.

Отдельным пунктом программы станет социальная акция, посвященная татарским писателям – поэту-герою Мусе Джалилю и Кави Наджми. Участники также познакомятся с историей и культурой Татарстана – региона, который ярко представляет этнонациональное многообразие России.

Организатором выступает Совет молодых дипломатов МИД России совместно с Академией молодежной дипломатии при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».