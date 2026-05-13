Минниханов: Академия молодежной дипломатии привлекает лидеров со всего мира

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с участниками Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит уже в десятый раз, оно организовано в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», сообщает пресс-служба руководителя республики.

С видеообращением к участникам форума обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он поприветствовал собравшихся и выразил признательность руководству РТ и лично Рустаму Минниханову за многолетнюю поддержку молодежной дипломатии, высокий уровень организации и традиционное гостеприимство.

Глава МИД России назвал одним из безусловных внешнеполитических приоритетов России «укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации». «Вклад во взаимопонимание между нашими народами вносит и форум молодых дипломатов. География участников продолжает расширяться. За прошедшие годы он утвердился в качестве востребованной площадки горизонтальной дипломатии, открытого диалога между молодыми сотрудниками внешнеполитических и других ведомств, представителями экспертного сообщества России и исламского мира», – в частности, заявил глава российского МИД.

Сам Рустам Минниханов в ходе общения с молодыми дипломатами констатировал, что проведение этого мероприятия на полях «КазаньФорума» стало уже доброй традицией и что оно зарекомендовало себя в качестве эффективной площадки для укрепления профессиональных и дружеских связей. Упомянув ряд мероприятий дипломатического характера, состоявшихся в Казани или только запланированных, он заметил, что такие события «ориентированы на укрепление профессионального сообщества выпускников международных направлений, развитие горизонтальной дипломатии, а также новых контактов для взаимодействия».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Развитие молодежной дипломатии и международного сотрудничества – один из приоритетов нашей республики. Татарстан обладает значительным опытом выстраивания взаимодействия с молодежью исламских стран. Проект Академии молодежной дипломатии становится точкой притяжения для молодых лидеров со всего мира – как для получения образования и профессионального старта, так и для реализации совместных международных инициатив», – изложил свое видение ситуации Раис РТ.

Особое внимание он обратил на проект развития школьных клубов дипломатии на базе «Движения первых». Инициатива уже объединяет более 60 регионов России и 24 государств. Традиционно в августе столица Татарстана примет Казанский глобальный молодежный саммит.

Модератором встречи выступила председатель АНО «Академия молодежной дипломатии» Дильбар Садыкова. В ходе беседы свои предложения выдвинули начальник отдела Департамента международного гуманитарного сотрудничества МИД РФ и руководитель комиссии общественного совета Россотрудничества Константин Колпаков, председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Екатерина Акопян, молодые дипломаты из Камеруна, Ирака, Кыргызстана и других стран.

По информации Акопян, в этом году форум объединил представителей 20 государств. Всего за десять лет проведения мероприятия в нем приняли участие более 300 дипломатов из более чем 40 стран. Были затронуты такие темы, как взаимодействие со странами Африки, продолжение и укрепление дружественных и дипломатических связей с Ираком, а также поддержка экологических проектов, в том числе – международного проекта по увеличению популяции снежного барса (ирбиса).

На встрече присутствовали вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, помощник Раиса РТ Газинур Бакиров, руководитель регионального отделения «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.