Раис РТ призвал разобраться в случаях с медалистами, которые не смогли сдать ЕГЭ

В Татарстане есть случаи, когда медалисты не смогли преодолеть минимальный порог по предметам ЕГЭ. Раис РТ Рустам Минниханов призвал разобраться отдельно с каждым таким инцидентом. Об этом он заявил на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.

«По каждому случаю нужно разобраться, когда медалист не может сдать экзамен. Это, скорее всего, коррупция. Другого слова я не найду. Стыд-позор таким школам. И надо очень жестко к этим вопросам относиться», — сказал Минниханов.

При этом он отметил, что основная часть педагогов республики — патриоты своей профессии. «Это люди, на которых мы опираемся, которых мы поддерживаем. Они выбрали эту тяжелую работу, и мы должны это высоко ценить. Роль и статус учителя немного принижены, это неправильно. Мы должны сделать так, чтобы к этой профессии было уважение. И это от нас зависит», — подчеркнул Раис РТ.

По его мнению, нехватка учителей в школах — это недоработка на уровне муниципалитетов. «Заранее это надо учитывать. Новая школа ничего собой не представляет, если в ней нет учителя. Это будет просто красивый объект», — заключил Минниханов.

В работе заседания также приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Ранее министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, что в Татарстане выявлены случаи, когда результаты ОГЭ и ЕГЭ имеют расхождение с итоговыми оценками, которые школы выставляют выпускникам.