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В Татарстане четыре медалиста не преодолели минимальный порог по предметам ЕГЭ
В Татарстане выявлены случаи, когда результаты ОГЭ и ЕГЭ имеют расхождение с итоговыми оценками, которые школы выставляют выпускникам. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.
«В Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском и Нижнекамском районах девятиклассники, у которых по химии, информатике и географии в школьной итоговой ведомости стоят пятерки, дважды сдали эти экзамены на двойки», — рассказал докладчик.
В Бугульминском, Елабужском, Лениногорском, Нижнекамском, Спасском районах, в Казани и Набережных Челнах 16 ударников «дважды не смогли сдать экзамены хотя бы на тройку», подчеркнул министр образования и науки.
Хадиуллин добавил, что такие же проблемы возникли и по результатам ЕГЭ. Так, по его словам, четыре выпускника по информатике получили годовую оценку «отлично», а на экзамене не преодолели минимальный порог.
«Схожая ситуация возникла и с четырьмя медалистами, которые в ходе ЕГЭ не смогли преодолеть минимальный порог по одному из предметов. Одна медалистка не смогла преодолеть порог по двум предметам», — заявил глава Минобрнауки.
Он попросил руководителей органов управления образованием проанализировать каждый такой случай, выявить причины и определить пути решения этой проблемы. «Детальный анализ необходимо будет представить на индивидуальном собеседовании с районами», — заключил Хадиуллин.
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