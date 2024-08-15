Рустам Минниханов о медалистах, заваливших ЕГЭ: «Стыд и позор таким школам!»

Рустам Минниханов принял участие в августовском совещании работников образования

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые учебники по истории и обществознанию появятся к концу года

Республиканское августовское совещание работников образования и науки в этом году прошло в Лаишевском районе Татарстана. Участие в нем приняли Раис РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Открылось заседание видеообращением министра просвещения России Сергея Кравцова. Он отметил, что, несмотря на все вызовы, регионы успешно завершили учебный год в штатном режиме. «Поддержка педагогов и повышение престижа профессии учителя остается нашей ключевой задачей и в текущем учебном году», – сказал в своем приветствии глава Минпросвещения.

Он заверил, что ведомство будет следить за тем, чтобы педагоги в срок получали все стимулирующие выплаты. Кроме того, будет продолжена работа по снижению отчетности с учителя и школы в целом.

По словам Кравцова, продолжится также разработка единых государственных учебников. И уже к концу этого года появятся учебники по истории для 5 — 9 классов и по обществознанию для 9 класса. Даже разработаны механизмы по снижению расходов на закупку учебников.

«Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена в наступающем учебном году. По каждому из предметов появится единое календарно-тематическое планирование», – подчеркнул министр.

Важным нововведением 2024-2025 учебного года он назвал изучение новых учебных предметов. Так, с 1 сентября во всех школах России введут «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». «Эти предметы формируют ценностное отношение подрастающего поколения к труду и профессиональной самореализации в своей стране, ее обороны. Важно, чтобы все учителя были готовы качественно вести новые предметы», – заявил глава Минпросвещения.

Открылось заседание видеообращением министра просвещения России Сергея Кравцова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане построят еще восемь школ и десять детсадов

О проделанной работе в сфере образования Татарстана рассказал глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. Так, по его словам, в республике с 2019 года построено 84 детских сада на 16 тысяч мест, из них по национальному проекту «Демография» – 42 учреждения на 9 тыс. мест. В этом году строится еще 10 детсадов.

«Отремонтированы 303 дошкольные образовательные организации, включая 20 в текущем году. Во всех муниципальных районах обеспечивается 100-процентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий. В каждом детском саду созданы современные условия для присмотра и ухода за детьми», – заявил министр образования и науки.

Кроме того, за последние пять лет построено 46 школ более чем на 39 тыс. мест, в том числе по национальному проекту «Образование» – 15 организаций на 17 тыс. мест. В этом году идет строительство еще восьми школ и трех дополнительных корпусов.

«За это же время в рамках программы капремонта отремонтировано 308 школ. В 30% школ отремонтированы функциональные зоны, более чем в 500 школах – пищеблоки. Еще 94 пищеблока будут обновлены к 1 сентября», – сообщил Хадиуллин.

О проделанной работе в сфере образования Татарстана рассказал глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несколько медалистов не смогли преодолеть минимальный порог по предметам ЕГЭ

Неплохие результаты достигнуты по сдаче ЕГЭ. Сто баллов по одному предмету получили 320 выпускников, двести баллов по двум предметам – 20 человек. Более того, впервые за три последних года в Татарстане появились две выпускницы, набравшие по итогам трех экзаменов триста баллов, рассказал Хадиуллин.

Однако, по его словам, во время проведения государственной итоговой аттестации выявились и проблемы. «Анализ результатов экзаменов в ряде случаев показал серьезное расхождение между ними и итоговыми оценками, которые школы выставляют своим выпускникам», – сообщил министр.

Так, в Елабужском, Зеленодольском, Менделеевском и Нижнекамском районах девятиклассники, у которых по химии, информатике и географии в школьной итоговой ведомости стоят пятерки, дважды сдали эти экзамены на двойки.

В Бугульминском, Елабужском, Лениногорском, Нижнекамском, Спасском районах, в Казани и Набережных Челнах 16 ударников «дважды не смогли сдать экзамены хотя бы на тройку», подчеркнул глава Минобрнауки.

Хадиуллин добавил, что такие же проблемы возникли и по результатам ЕГЭ. По его словам, четыре выпускника по информатике получили годовую оценку «отлично», а на экзамене не преодолели минимальный порог.

«Схожая ситуация возникла и с четырьмя медалистами, которые в ходе ЕГЭ не смогли преодолеть минимальный порог по одному из предметов. Одна медалистка не смогла преодолеть порог по двум предметам», — заметил министр.

Выслушав главу Минобрнауки, Рустам Минниханов призвал разобраться отдельно с каждым таким инцидентом. «По каждому случаю нужно разобраться, когда медалист не может сдать экзамен. Это, скорее всего, коррупция. Другого слова я не найду. Стыд-позор таким школам. И надо очень жестко к этим вопросам относиться», — заявил он.

При этом Раис РТ отметил, что основная часть педагогов республики — патриоты своей профессии. «Это люди, на которых мы опираемся, которых мы поддерживаем. Они выбрали эту тяжелую работу, и мы должны это высоко ценить. Роль и статус учителя немного принижены, это неправильно. Мы должны сделать так, чтобы к этой профессии было уважение. И это от нас зависит», — сказал он.

В заседании также приняли участие Минтимер Шаймиев и Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В некоторых техникумах и колледжах трудоустройство по специальности оказалось ниже 50%

В прошлом году учреждения профессионального образования окончили более 22 тыс. человек. Почти 75% из этого числа обучались на бюджетной основе. По полученной специальности трудоустроились 68% выпускников, сообщил Хадиуллин.

«Большая часть оставшихся продолжили обучение в вузах и пополнили ряды Вооруженных сил. В целом процент трудоустройства наших выпускников среднего профессионального образования на 10% превышает среднероссийский показатель», – констатировал министр.

Однако, по его словам, есть образовательные организации, где трудоустройство по специальности оказалось ниже 50%. Например, Черемшанский аграрный техникум, Нижнекамский индустриальный техникум, Бугульминский аграрный колледж и другие.

Руководителям таких организаций Хадиуллин предложил вместе с работодателями и главами муниципалитетов пересмотреть направления подготовки в пользу востребованных специальностей.

«Это никуда не годится. Видимо, надо руководителей этих трудоустроить. Им надо дать более подходящую для них работу. Зачем их держать, для чего нам нужны такие руководители? Нам не российские показатели важны, а наши. Нам необходимо трудоустраивать хотя бы 90%. Проведите кадровые комиссии и разберитесь, почему такие низкие показатели. У нас столько потребностей, в разы надо увеличить ресурсные возможности. Пусть готовят специалистов, которые нужны», – заявил Минниханов, прервав выступление министра.

Хадиуллин же пообещал, что «в этом году ситуация будет исправлена».

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан должен стать серьезным образовательным и научным центром в масштабах всей страны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вузы, колледжи, техникумы и работодатели должны быть единым целым»

Нужно дать соответствующую оценку руководителям в районах, которые отвечают за систему образования, а также руководителям учебных заведений, сказал Раис Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что вузы, техникумы и колледжи должны работать вместе с работодателями. «От того, насколько мы сможем сблизить образовательные организации с работодателями, будет зависеть качество и результат. Там, где работодатель присутствует в жизни образовательного учреждения, результат есть. Там, где образовательные организации живут сами для себя, результата нет. Поэтому надо внимательно посмотреть, какие специальности нужны», – заметил он.

Раис РТ отметил, что в Татарстане функционирует много различных производств, поэтому для республики самое главное – трудовые ресурсы.

«Нам нужны высокопрофессиональные специалисты, которые будут работать. Ведущие предприятия нуждаются в рабочих. И не должно быть, чтобы инженер, который обучился, не знал рабочий процесс на заводах. Поэтому вузы, колледжи, техникумы и работодатели должны быть единым целым. Это наш внутренний потенциал», – продолжил он.

Минниханов добавил, что Татарстан должен стать серьезным образовательным и научным центром в масштабах всей страны. «И для этого есть все возможности и потенциал», – убежден он.

Проблема нехватки учителей зачастую решается увеличением нагрузки. Сегодня почти треть педагогов имеют нагрузку более 1,5 ставки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На начало учебного года в Татарстане не хватает более 2 тыс. учителей

Несмотря на то, в Татарстане большое внимание уделяется подготовке педагогов, на предстоящий учебный год потребность в учителях составляет более 2 тыс. человек. При этом ежегодно вузы и колледжи выпускают около 4 тыс. педагогов, сообщил Хадиуллин.

«Только чуть более половины выпускников вузов, обучавшихся на бюджетной основе, трудоустраиваются по специальности. Среди выпускников педагогических колледжей процент трудоустройства выше и составляет 85%», – отметил глава Минобрнауки.

По его мнению, необходимо приводить в соответствие с потребностями и подготовку педагогических работников. «В прошлом году выпуск из наших вузов учителей математики и физики был в разы меньше потребности. Такая же ситуация складывается и в текущем году», – констатировал министр.

По его словам, проблема нехватки учителей зачастую решается увеличением нагрузки. Сегодня почти треть педагогов имеют нагрузку более 1,5 ставки, в том числе свыше 50% учителей двух ключевых предметов – математики и русского языка. «Это, в свою очередь, не может не отражаться на качестве их работы и подготовки учащихся», – заметил Хадиуллин.

Он добавил, что не полностью используются даже те инструменты, которые имеются для обеспечения школ педагогами. Так, ряд муниципалитетов при значительной потребности в учителях не подают ни одной заявки на целевое обучение педагогов.

Кроме того, актуальным остается вопрос снижения документарной нагрузки на учителей. Министр убежден, что для решения этого вопроса необходимо участие всех уровней власти. В связи с этим он попросил Минниханова поручить главам районов, руководителям министерств и ведомств снять с учителей работу, не относящуюся к образовательной деятельности. Эту просьбу педагоги, присутствующие на заседании, поддержали аплодисментами.