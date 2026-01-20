Раис РТ предложил искать внебюджетные источники финансирования ЖКХ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минстроя РТ предложил привлекать внебюджетные источники финансирования сферы ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Поблагодарив за большую федеральную поддержку, Раис РТ отметил, что Татарстан дополнительно реализует собственную программу обновления коммунальных сетей.

«Только на жилищно-коммунальный сегмент в этом году запланировано 14 млрд рублей. Тема непростая. По модернизации коммунальной инфраструктуры нам необходимо системно двигаться. Нужны правильные технологические решения», – констатировал он.

Что касается внебюджетных источников финансирования жилищно-коммунального хозяйства, то, по мнению Рустама Минниханова, это могут быть «и концессия, и другие формы».

Затронув вопрос капитального ремонта многоквартирных домов, Раис Татарстана указал на важность качественной подготовки проектной документации и проведения полноценного обследования технического состояния объекта.

В целом же для отрасли строительства, на его взгляд, одной из основных проблем остается подготовка кадров. «Строительная отрасль сегодня очень высокотехнологична. Тема подготовки специалистов должна быть в приоритете», – убежден он.

Наряду с этим Минниханов призвал продолжить работу по цифровизации строительной отрасли и внедрению жесткого контроля за эксплуатацией социальных объектов.