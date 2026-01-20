Минниханов призвал реально оценивать потребность в социально-культурных объектах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Минстроя РТ призвал при планировании строительства объектов социально-культурного назначения учитывать реальную потребность в их создании. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Помимо необходимости принимать обоснованные решения по возведению того или иного конкретного объекта Раис РТ потребовал внимательно относиться к проектно-сметной документации и не допускать удорожания строительства.

Рустам Минниханов назвал важной работу Института пространственного планирования РТ, создавшего мастер-планы социально-экономического и пространственного развития Казанской, Камской и Альметьевской агломераций.

Вместе с тем Раис Татарстана указал, что нельзя забывать и о развитии сельских и городских поселений, расположенных за пределами агломераций, в первую очередь опорных населенных пунктов.

«Важно, чтобы эти населенные пункты были не только самодостаточными, но и инфраструктурно обеспеченными», – детализировал он свою мысль.