Минниханов отметил вклад строительной отрасли в экономику Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минстроя РТ подчеркнул значимость строительной отрасли для республики.

«Мы строителей два раза только хвалим – на коллегии и на Дне строителя. В остальное время очень подозрительно смотрим на вашу работу. А в целом это – огромная структура в экономике нашей республики, свыше 7% даже в такой большой экономике Татарстана», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что объем работ по виду деятельности «Строительство» достиг более 1 трлн рублей в сопоставимых ценах.

«Это значит, что республика обновляется, строится», – подчеркнул Раис РТ.

Он также напомнил, что в прошлом году было реализовано 48 программ, 7 нацпроектов и 4 нацпрограммы по строительству, ремонту и благоустройству порядка 3 тыс. объектов.

«Не зря мы еженедельно встречаемся. Вы понимаете, что без четкой и слаженной работы это было бы невозможно», – подытожил Минниханов.