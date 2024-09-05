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Раис РТ поздравил руководство и игроков «Зенита-Казани» с победой в Суперкубке
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с десятой по счету победой в Суперкубке России спортсменов и руководство волейбольного клуба «Зенит-Казань».
Поздравительная телеграмма адресована игрокам и другим сотрудникам клуба, старшему тренеру команды Алексею Вербову, президенту ВК «Зенит-Казань» Рафкату Кантюкову, а также Председателю Государственного Совета РТ и президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину и руководителю Администрации Раиса РТ и председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову.
«От души поздравляю всех вас с блистательным триумфом в Суперкубке России 2024. Юбилейный, десятый трофей завоеван татарстанцами в честной и бескомпромиссной спортивной борьбе, где наши ребята проявили и свое великолепное мастерство, и нерушимый командный и боевой дух», — заметил руководитель республики.
«Вдвойне приятно, что зенитовцы одержали победу в игре, посвященной памяти одного из самых известных татарстанских волейболистов — чемпиона мира Нила Фасахова, подтвердив преемственность и успешное развитие славных традиций республиканской волейбольной школы», — добавил он.
«От имени любителей волейбола в Татарстане и от себя лично искренне благодарю спортсменов и тренеров „Зенита-Казани“, каждого, кто внес свой вклад в общий успех, и желаю всем новых ярких свершений. Удачи вам, крепкого здоровья и счастья», — заключил Рустам Минниханов.
Накануне «Зенит-Казань» одолел московское «Динамо» со счетом 3:0 и в очередной раз стал обладателем Суперкубка России. Теперь 8 сентября в первом туре чемпионата страны казанцы сыграют на выезде с белгородским «Белогорьем».
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