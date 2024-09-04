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«Зенит-Казань» стал десятикратным обладателем Суперкубка России по волейболу
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой на Суперкубке РФ. Казанцы одолели московское «Динамо» с общим счетом 3:0.
«Поздравляю команду, болельщиков и весь тренерский штаб с уверенной победой! Булдырасыз егетләр!
Спасибо за красивую игру!» – написал руководитель татарстанского парламента в своем телеграм-канале.
Казанский клуб стал десятикратным обладателем Суперкубка России по волейболу.
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