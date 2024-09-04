«Зенит-Казань» стал десятикратным обладателем Суперкубка России по волейболу

Фото: телеграм-канал Фарида Мухаметшина

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой на Суперкубке РФ. Казанцы одолели московское «Динамо» с общим счетом 3:0.

«Поздравляю команду, болельщиков и весь тренерский штаб с уверенной победой! Булдырасыз егетләр!

Спасибо за красивую игру!» – написал руководитель татарстанского парламента в своем телеграм-канале.

Казанский клуб стал десятикратным обладателем Суперкубка России по волейболу.