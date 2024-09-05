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Спорт 5 сентября 2024 09:38

«Гордимся, ребята!»: Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с десятым Суперкубком

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«Гордимся, ребята!»: Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с десятым Суперкубком
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» с десятым завоеванным Суперкубком России.

«Десятый Суперкубок России у „Зенита“! Горурланабыз, егетләр! (в переводе с татарского — „Гордимся, ребята!“)» — написал руководитель республики.

Накануне «Зенит-Казань» одолел московское «Динамо» со счетом 3:0 и в очередной раз стал обладателем Суперкубка России. Теперь 8 сентября в первом туре чемпионата страны казанцы сыграют на выезде с белгородским «Белогорьем».

#вк зенит-казань #суперкубок россии #Рустам Минниханов
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