Экономика 21 апреля 2026 09:44

Раис РТ обсудил реализацию совместного промпроекта с главой узбекской Навоийской области

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан провел встречу с хокимом Навоийской области этой страны Норматом Турсуновым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Собеседники обсудили ход строительства промышленного комплекса – консультантом в процессе реализации проекта выступает Татарстан.

К данному моменту сдан в эксплуатацию первый производственный корпус. В ближайшее время предполагается завершить и ввести в эксплуатацию ряд блоков второго корпуса.

Во время встречи были заслушаны доклады о ходе реализации совместного проекта, уточнила Галимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов осмотрел площадки индустриального парка на территории свободной экономической зоны «Навои».

