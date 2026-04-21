Минниханов в Навои принял участие в приготовлении праздничной каши сумаляк

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в узбекский город Навои принял участие в замешивании праздничной каши сумаляк. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«С такими партнерами … кашу сваришь! В Навои, по традиции, самых дорогих гостей не просто угощают праздничной кашей сумаляк, а просят принять участие в ее замешивании», – написала Галимова в своем блоге в MAX и выложила короткое видео.

Каша сумаляк распространена среди персов, пуштунов, таджиков, туркменов, узбеков, южных казахов, киргизов, азербайджанцев и каракалпаков. В древности ее готовили перед началом весенних посевных работ как ритуальное блюдо, сейчас она является частью праздничного стола в Навруз. Кашу готовят из проросших зерен пшеницы: их перемалывают, а потом варят в казане (с добавлением муки). Процесс готовки занимает от 20 до 24 часов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов осмотрел площадки индустриального парка на территории свободной экономической зоны «Навои».