Минниханов в ходе визита в Узбекистан посетил промпарк в Навои

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан прибыл в Навои и осмотрел площадки индустриального парка на территории свободной экономической зоны «Навои». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В частности, Рустам Минниханов посетил производство OOO «Арнест Юнигрупп Навои». Оно было запущено накануне в режиме видеосвязи с площадки международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» с участием вице-премьеров России и Узбекистана – Дениса Мантурова и Жамшида Ходжаева. Компания будет выпускать косметику и бытовую химию, проект реализован при поддержке Республики Татарстан.

Раис РТ пообщался с коллективом предприятия (на данный момент он состоит из 115 человек) и пожелал успехов сотрудникам компании.

Общая площадь индустриального парка составляет 564 гектара. Он находятся рядом с самим городом Навои, который является одним из самых промышленных в Узбекистане. Промпарк был создан при помощи Татарстана. В основу проекта был положен опыт первого в РТ Камского индустриального парка «Мастер».

На территории СЭЗ действует особый правовой режим, включая налоговый, валютный и таможенный режимы, упрощенный порядок въезда, пребывания и выезда, а также получения разрешения на осуществление трудовой деятельности.