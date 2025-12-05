Раис РТ: «Новое СИЗО полностью решит проблему переполненности изоляторов в Казани»

Строительство нового следственного изолятора в столице Татарстана шло с 2022 года. Завершили его минувшим летом, а сегодня торжественно объявили о запуске объекта. Теперь это самый молодой и самый современный СИЗО в стране.





Фото: rais.tatarstan.ru

«Построен в кратчайшие сроки с применением современных технологий»

Сегодня в Казани состоялось открытие нового следственного изолятора, строительство которого завершилось в этом году. Объект осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию нового СИЗО полностью решает проблему переполненности следственных изоляторов в Казани.

Рустам Минниханов подчеркнул, что следственный изолятор был построен в кратчайшие сроки с применением современных строительных материалов и новых технологий в охране и размещении специального контингента.

Еще 1 декабря директор ФСИН России Аркадий Гостев сообщил Президенту Владимиру Путину о планах вести в эксплуатацию новый следственный изолятор в Казани, и сегодня состоялась торжественная церемония его открытия.

Аркадий Гостев прибыл в Казань вместе министром юстиции России Константином Чуйченко. В Доме Правительства у них состоялась встреча с Раисом Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Гостев прибыл в Казань вместе министром юстиции России Константином Чуйченко. В Доме Правительства у них состоялась встреча с Раисом Татарстана. Они обсудили вопросы взаимодействия на региональном уровне, совершенствования уголовно-исполнительной системы региона и укрепления материально-технической базы ФСИН. На открытии также присутствовал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Почетные гости прибыли в новый СИЗО сегодня утром.

Почетные гости прибыли в новый СИЗО сегодня утром Фото: rais.tatarstan.ru

Строительство изолятора началось в 2022 году. Но мысли о том, что Казани нужен новый СИЗО, начали произносить вслух еще в 2016 году. Татарстанская митрополия просила освободить здание изолятора №2 в Кировском районе города, так как следственно-арестованные содержались в здании бывшего храма, построенного в 1712 году. Изветшало здание и СИЗО № 1 на улице Япеева в центре Казани.

И вот в июле 2025 года пресс-служба ГИСУ РТ объявила о завершении строительства следственного изолятора. Строился он по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».

Объемы комплекса зданий внушительные и не идут ни в какое сравнение с теми изоляторами, которые когда-либо работали в Казани и во всем Татарстане Фото: rais.tatarstan.ru

Новый СИЗО не сравним с изоляторами, ранее существовавшими в Татарстане

До момента торжественного открытия новый объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации, сейчас все проверки уже позади.

Журналисты «Татар-информа» в числе первых побывали в новом СИЗО, которому присвоили номер 1, пресс-тур проходил в середине октября.

Объемы комплекса зданий внушительные и не идут ни в какое сравнение с теми изоляторами, которые когда-либо работали в Казани и во всем Татарстане. Рассчитан он на тысячу мест. Площадь застройки составила почти 22 тысячи квадратных метров, а площадь всех помещений – более 50 тысяч квадратных метров. Находится он в Авиастроительном районе Казани на улице Гудованцева. Окружен объект лесом и полем, поблизости никаких жилых построек. Рядом должна появиться остановка общественного транспорта.

Особенность нового учреждения в том, что все режимные здания соединены между собой переходными галереями Фото: rais.tatarstan.ru

Особенность нового учреждения в том, что все режимные здания соединены между собой переходными галереями, поэтому нет необходимости выходить на улицу. На территории СИЗО располагаются КПП, административное здание, шесть режимных корпусов: мужской, женский и для несовершеннолетних.

Территория, где будут жить осужденные, занимающиеся хозяйственным обслуживанием изолятора, отделена забором – там построили отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий. В нем есть прачечная, кухня, столовая, рядом – гараж, а также продовольственный и вещевой склады.

В этом же корпусе столовая, тир, тренажерный зал и душевая Фото: rais.tatarstan.ru

Городок для тренировок, два спортзала и тир

Отдельная территория предназначена для кинологической службы: здесь кабинет ветеринара, вольеры и площадка для тренировки служебных псов.

В другой части расположился городок для подготовки личного состава, здесь есть полоса препятствий с площадкой для строевой подготовки, а также спортивный корпус для сотрудников с тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.

В корпусе для сотрудников два больших спортивных зала – один для борьбы, где есть ринг, боксерские груши и прочий инвентарь. Второй зал – для мини-футбола, волейбола и баскетбола. В этом же корпусе столовая, тир, тренажерный зал и душевая.

В корпусе для сотрудников два больших спортивных зала – один для борьбы, где есть ринг, боксерские груши и прочий инвентарь Фото: rais.tatarstan.ru

Корпуса для содержания арестованных оборудованы по последнему слову техники – здесь современные системы безопасности, включающие видеонаблюдение и электронные ключи для дверей.

Женский корпус отличается от мужского наличием камер для мам с детьми. По закону в СИЗО женщина может находиться с ребенком до трех лет. Такие камеры более комфортные, с небольшими кухонными гарнитурами и детскими кроватками. Гулять мамы с малышами будут на специальных детских площадках, где есть инвентарь для игр и песочница.

За здоровьем арестантов будут следить медики. Для этого предусмотрен медицинский блок, где есть кабинет УЗИ, стоматологический и гинекологический кабинеты Фото: rais.tatarstan.ru

Во всех камерах предусмотрены телевизоры и радио. Свет в уборных включается с помощью датчика движения. Камеры в новом СИЗО и одиночные, и двух-, и четырехместные. В зависимости от количества мест кровати одноярусные и двухъярусные.

За здоровьем арестантов будут следить медики. Для этого предусмотрен медицинский блок, где есть кабинет УЗИ, стоматологический и гинекологический кабинеты, рентген и все необходимое для оказания первичной медицинской помощи и обследования.

Построен новый СИЗО по специальному проекту, который ранее нигде не использовался Фото: rais.tatarstan.ru

Построен новый СИЗО по специальному проекту, который ранее нигде не использовался. С этого дня, когда прошла церемония ввода его эксплуатацию, это самый новый изолятор в стране. Ранее самым молодым СИЗО считался тот, что построен в Санкт-Петербурге. Он был открыт в 2017 году взамен знаменитых «Крестов».

Уже точно известно, что в новом изоляторе разместят арестованных из казанского СИЗО-1, который прекратит свою работу.