В Казани завершили строительство следственного изолятора на 1000 мест

Фото: ГИСУ РТ

В Казани завершилось строительство следственного изолятора на 1000 мест. Объект получил заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщает пресс-служба ГИСУ РТ.

Площадь застройки составила более 21 тыс. квадратных метров. На участке располагаются КПП, административное здание, 6 режимных корпусов. Имеется отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий с прачечной, кухней, столовой, гаражом.

На территории находится корпус кинологической службы, городок для подготовки личного состава изолятора с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки, а также спортивный корпус для сотрудников с тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.

Строительство СИЗО реализовывалось в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018-2026 годы».