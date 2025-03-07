В Казани подходит к концу строительство нового СИЗО

Фото: ГИСУ РТ

В Казани завершают строительство нового следственного изолятора на 1 тыс. мест. Об этом сообщает пресс-служба ГИСУ РТ.

Площадь застройки превышает 21 тыс. квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций, отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Новое СИЗО строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 2018-2026 годы».

Объект включает в себя контрольно-пропускной пункт, административное здание, шесть режимных корпусов, среди которых предусмотрены помещения для содержания женщин и несовершеннолетних. Отдельный корпус предназначен для организации длительных и краткосрочных встреч с заключенными, оснащенный прачечной, кухней, столовой и гаражом.

Помимо этого, на территории расположены продовольственный и вещевой склады. Для нужд кинологической службы построен специальный корпус, а также обустроены тренировочные площадки для подготовки персонала, включая полосу препятствий и площадку для строевых занятий.