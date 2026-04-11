Раис РТ на полях форума «Мост Москва – Татарстан» пообщался с Айдаром Гараевым

Раис РТ Рустам Минниханов на полях 11-го Молодежного форума «Мост Москва – Татарстан» пообщался с юмористом и ведущим Айдаром Гараевым, который был одним из спикеров мероприятия.

«Чтобы вы знали, благодаря кому сегодня победа Ак Барса в Минске. Айдар и Рустам Нургалиевич болели за команду #АкБарс», – написала в канале в мессенджере MAX руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Уже после завершения форума, проходившего в столице России, казанский «Ак Барс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в овертайме взял верх над минским «Динамо».

