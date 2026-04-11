«Обещаю, что выучу еще пару фраз на татарском»: как прошел 11-й «Мост Москва - Татарстан»

Сегодня в столице России прошел 11-й молодежный форум «Мост Москва – Татарстан». О том, как пережить тяжелое ранение и вернуться к полноценной жизни, что обещал аудитории Олег Газманов, как относится к хейту Алина Загитова и кто главный учитель для Наиля Магдеева после его мамы, – в материале «Татар-информа».





Фото: скриншот трансляции

«В первую очередь надо любить свою Родину. Тогда появится и желание ее защищать»

Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» каждый год заявляется в формате «Люди, достигшие успеха, рассказывают студентам и молодым специалистам о своем трудовом и жизненном пути». Но, как правило, во время большого разговора его участники успевают затронуть самые разные темы.

Что вполне объяснимо разнообразием гостей и статусом мероприятия, которое неизменно посещают Раис Татарстана Рустам Минниханов – он участвовал во всех 11 прошедших с 2015 года форумах (их было бы 12, но в 2020-м встреча была отменена из-за пандемии коронавируса), представители Правительства России и мэрии Москвы. Каждый раз организаторы стараются пригласить на мероприятие интересных спикеров. В прошлом году, например, когда оно было приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в зале Финансового университета выступили Герои России – уроженцы Казани или выпускники Казанского танкового училища.

На сегодняшней встрече также были Герои Российской Федерации, которых традиционные ведущие Ксения Седунова и Максим Шарафутдинов перечислили по именам. Зал приветствовал их стоя. Один из них, Герой РФ росгвардеец Руслан Гарифуллин, так ответил на вопрос «Что бы вы пожелали ребятам, которые мечтают стать военными?»: «В первую очередь надо любить свою Родину. Тогда, конечно, появится и желание ее защищать».

Руслан Гарифуллин Фото: скриншот трансляции

Другой герой – кавалер ордена Мужества, уроженец Альметьевска Айдар Сайфутдинов – рассказал свою историю преодоления. В июне 2024 года он получил тяжелое ранение в зоне СВО. Только поддержка близких людей, прежде всего супруги Марии, позволила ему в буквальном смысле встать на ноги. Как сказал Айдар: «Я всегда и всем говорю, что моя жена – это наивысшая моя награда в этой жизни». Вновь вернуться к полноценной жизни финалисту региональной программы «Батырлар» помогли также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и руководство «Татнефти», в структуре которой он сейчас работает на должности инженера-технолога.

«Никогда не думал, выращивая лук в деревне, что буду представлять наш Татарстан в Москве»

А открыл вечер главный вдохновитель и организатор «моста» – вице-премьер РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

«11 апреля, 11-й форум. И в 11-й раз в нем принимает участие Рустам Нургалиевич Минниханов. Нам очень приятно, что после выступлений наших спикеров вы, молодежь, получаете энергию, знания, направление вашей жизни. Я тоже заряжаюсь здесь, тоже получаю определенные знания и энергетику. Каждый из нас стремится к чему-то. Мы так говорим про наше мероприятие: «Мечты сбываются». <…> Я, например, мечтал стать журналистом и писателем. Писал статьи, публиковался в газетах, участвовал в двух пленумах Союза писателей Татарстана. Потом получил высшее филологическое образование. Но мечты были и дальше. Окончил юридический факультет, более 30 лет отслужил в органах внутренних дел, стал генерал-майором. Потом были еще мечты, и я никогда не думал, когда выращивал лук в деревне Елхово Альметьевского района, что буду представлять наш великий Татарстан уже в Москве. И я никогда не думал, что буду выступать перед вами на этой сцене. Так что – мечты сбываются, и к ним надо стремиться», – призвал Ахметшин.

Равиль Ахметшин

В этом году форум был приурочен к объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году единства народов России. Поэтому Москву на нем представлял и. о. руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров. Обращаясь к залу, он сказал: «Вы все живете в Москве и видите, какое количество мероприятий проходит на территории нашего города. И в этом смысле москвичей, наверное, очень сложно удивить каким-то мероприятием. Но татары – могут! И делают это просто прекрасно».

В качестве примеров таких мероприятий он привел Дни культуры РТ, ежегодно проходящие в столице, и московский Сабантуй – «незабываемый по красоте праздник». Закончил Петров приветственным адресом от мэра Москвы Сергея Собянина, в котором тот отметил, что Москву и Татарстан связывают «тысячи нитей».

Сергей Рыжиков

Герой России, летчик-космонавт Сергей Рыжиков, совершивший три полета в космос, поделился своей жизненной историей, приведшей его в конце концов на околоземную орбиту. Этот путь был достаточно тернист, но воля, терпение и годы тренировок «все перетрут». Трогательным моментом стало исполнение уроженцем Бугульмы неофициального гимна российских космонавтов – песни Анны Герман «Надежда» («Светит незнакомая звезда»). За Рыжиковым ее подхватила певица Алсу, сидевшая на сцене среди почетных гостей, а за ней и весь зал.

«Я здесь не последний раз – буду проситься и дальше!»

Олег Газманов, пришедший на «Мост Москва – Татарстан» во второй раз, свою речь начал с «Исәнмесез!».

«Я уже довольно взрослый человек, но меня так растрогали герои, которые сегодня были на сцене, и супруги героев. И вообще то, как душевно все это проходит. Это не протокол, это видно, что люди искренне говорят… Поэтому я здесь не последний раз, буду проситься и дальше. И выучу еще пару фраз на татарском!» – пообещал он.

Выступавший вслед за народным артистом России Радик Юльякшин (Элвин Грей) рассказал о своих поездках в зону СВО. «Ребята, спасибо вам огромное за то, что вы есть», – заключил он.

Фото: скриншот трансляции

А затем случился неожиданный дуэт Газманова и Грея – вместе они исполнили песню «Звездочка в стакане», посвятив ее всем героям – и тем, кто служит в зоне СВО, и тем, кто уже вернулся.

Наиль Магдеев поделился с молодежью тем, каково это – «простому советскому пареньку из Бугульмы, из обычной семьи» возглавлять Набережные Челны на протяжении уже 12 лет.

«Мэрами не рождаются, мэрами становятся… Мои родители – простые люди, родом из крестьян. У них не было высшего образования, но они старались, чтобы мы его получили. Нас приучали к труду, и все это позволяет сегодня мне, как мэру полумиллионного города, чувствовать себя уверенно, понимая, что я прошел через непростой тяжелый физический труд. Для меня это важно. <…> После первого курса – и это мой совет молодым ребятам – я пошел в студенческий стройотряд. За два года работы в нем, к 20 годам, я имел 5500 рублей. В то время столько стоил автомобиль «Жигули». Я отдал деньги родителям, отец купил «Москвич», и это было огромное счастье для нашей семьи», – рассказал он.

На примере собственной дилеммы – ухаживать за парализованным отцом или принять приглашение от КГБ и уехать учиться (Магдеев выбрал первое) – мэр сказал: «У каждого из вас в жизни будет развилка, этих развилок будет достаточно много. Придется выбирать свой жизненный путь, свой трек, по которому нужно будет идти. Нужно выбирать по совести, по сердцу, выбирать то, что необходимо сегодня вам, вашим родным и близким», – подчеркнул он.

Наиль Магдеев

Второй важный момент для каждого, по мнению Магдеева, заключается в том, кто окажется твоим наставником. Одним из своих главных наставников Магдеев назвал «известного на всю страну, да и на весь мир» первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«Рустам Нургалиевич часто об этом нам говорит – что Минтимер Шарипович учитель для всех нас. И для него самого, и для Марата Шакирзяновича Хуснуллина, и для Ирека Энваровича Файзуллина. В то время Минтимер Шарипович так наставлял молодых глав: «Чтобы работать мэром города, главой, нужно, во-первых, любить людей и во-вторых – иметь крепкие нервы», – сказал мэр Набережных Челнов.

По его словам, руководители, прошедшие школу Шаймиева, в этой парадигме и работают.

«Вам уже повезло в том, что вы родились в такой республике»

Пранкеры Вован и Лексус на вопрос о пожеланиях молодой аудитории заявили: «Им уже повезло как минимум в том, что они родились в такой республике. Мы часто приезжаем к вам, были в Елабуге, в Казани. Ваш КФУ – прекрасный университет. Нам даже предлагали возглавить там направление пранк-журналистики».

Алсу в своем выступлении отметила, как важно выбрать свое направление в жизни.

Алсу Абрамова

«Нет ничего круче, когда твое хобби становится твоей профессией и приносит тебе доход. Очень важно задуматься об этом, потому что очень многие молодые люди вообще не понимают, чем они в принципе хотят заниматься в этой жизни. Сегодня так много информации, и мне кажется, в нее можно углубиться и выбрать это направление и не ошибиться в нем. И, конечно, нужно получать образование, знания. Я даже сегодня, в свои 40 плюс, занимаюсь своим развитием. Продолжаю заниматься и вокалом, и танцами, и спортом, учусь чему-то новому и понимаю, что нельзя останавливаться. И даже любые неудачи говорят о том, что мы не стоим на месте, а все время идем вперед».

Олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал о том, за что ценит Татарстан.

«Рустам Нургалиевич, то, что вы и ваша команда делаете, – это очень высокая планка и очень высокие амбиции. А самое главное для меня – это в первую очередь человеческий подход к людям. Я просто вижу, когда Рустам Нургалиевич идет на какое-то мероприятие – он подходит к каждому человеку, независимо от его должности, дворник это или руководитель полумиллионного города, и всегда старается со всеми дружелюбно говорить на одном языке».

Еще одна олимпийская чемпионка – Алина Загитова сообщила, что 30 августа этого года откроет свои двери казанский Центр фигурного катания, и тогда исполнится ее мечта – создать собственную школу. Говоря о своих хейтерах, она сказала:

Алина Загитова

«Наши недоброжелатели – это наши фанаты. Они следят за тобой, желают тебе неудач, и, безусловно, в жизни каждого человека они есть и будут. Нужно просто понимать, где объективная критика, а где субъективная. И это в любом случае двигатель прогресса».

Минниханов: «Мы нашли хорошую форму общения»

Как всегда, с завершающим словом выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил всех организаторов и участников моста.

«Мы нашли хорошую форму общения. В 11-й раз встречаемся, наконец-то нашли и хорошее место для проведения нашего форума. Огромные слова благодарности Финансовому университету! Будем надеяться, что наши встречи будут носить системный характер. Отдельное спасибо хочу адресовать Москве и ее мэру Сергею Семеновичу Собянину. Во всех наших начинаниях, наших обращениях – ни разу не было такого, чтобы он нас не поддержал. Это и вопросы образования, защиты от беспилотников, многие другие. На самом деле, Москва для нас – пример того, как надо работать с населением, как обустраивать городскую жизнь, общественные пространства. Но и Татарстан тоже неплохое место», – с улыбкой добавил Минниханов.

Отдельно он остановился на том, почему молодежь уезжает в другие города, в частности в столицу.

«На самом деле вы все – большие молодцы, вы выбрали лучшие вузы Москвы и сумели поступить. Мы гордимся вами, наша молодежь! Вы получите хорошие знания и самое главное – хорошие контакты, друзей. А наша задача, почему я каждый год сюда и езжу, – чтобы вы вернулись в Татарстан, создать вам хорошие условия. Чтобы вернуть вас, качество жизни в Татарстане должно приближаться к московскому».

Рустам Минниханов: «Наша задача – создать вам хорошие условия»

Раис Татарстана отметил также, что такие форумы – хорошая возможность пообщаться и услышать поучительные истории.

«Для меня каждая такая встреча – это целая история. Это прекрасная площадка, прекрасный пример. Татарстан всегда ваш – не только тех, кто вернется в родные края, но и тех, кто продолжит карьеру в других местах. Вы тоже держите связь с нами, поддерживайте нас, будьте с нами вместе!» – заключил Рустам Минниханов.