«Ак Барс» в овертайме взял верх над «Динамо-Минском» во втором матче серии

Казанский «Ак Барс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в упорной борьбе взял верх над минским «Динамо», исход встречи решился в овертайме. Игра прошла в столице Белоруссии, на «Минск-Арене».

Первый период выдался напряженным. Уже на 2-й минуте форвард казанцев Григорий Денисенко забросил шайбу в ворота хозяев. На 5-й минуте преимущество гостей увеличил другой нападающий «Ак Барса», Семен Терехов. На 10-й минуте разрыв сократил выступающий за «Динамо» американец Алекс Лимож, но уже на 16-й минуте его вновь увеличил Александр Барабанов.

В начале второго тайма, на 21-й минуте, минчане забили случайный гол – отлетевшая от штанги шайба, брошенная Сэмом Энасом, попала в спину защитника казанцев Ильи Карпухина, после чего отскочила в ворота. Но атаковавшие хозяева находились в положении вне игры, и гол оказался не засчитан.

В третьем тайме подопечным Дмитрия Квартальнова удалось изменить ход игры. На 46-й минуте отличился Сергей Кузнецов, а на 48-й –Виталий Пинчук. Таким образом, белорусам удалось ликвидировать отставание. На 59-й минуте Энас вывел минчан вперед, но всего через 24 секунды Артем Галимов сравнял счет.

В последовавшем за этим овертайме победу команде Анвара Гатиятулина принес – на 72-й минуте встречи – Нэйтан Тодд.

В первом матче четвертьфинальной серии, который состоялся 9 апреля, казанская команда одержала победу со счетом 2:1. Таким образом, теперь счет в серии стал 2–0.

Следующие игры серии пройдут в Казани – 13 и 15 апреля. При необходимости пятый и седьмой матчи состоятся 17 и 21 апреля в Минске, а шестой – 19 апреля в столице Татарстана.