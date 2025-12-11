Фото: канал МАХ Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнит желания детей в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

Согласно опубликованной информации, 8-летняя Алена из Лисичанска сможет посетить Казань, 13-летней Елизавете подарят гитару, а 6-летний Ильдан получит мольберт.

«В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – написал лидер республики в своем канале в МАХ. «Волонтерларыбыз ярдәме белән һәр баланың яңа ел теләген тормышка ашырырга тырышачакбыз! (С помощью волонтеров постараемся реализовать новогоднее желание каждого ребенка!) – добавил он.

Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание, которое размещается на специальных шарах, украшающих елку.