Раис РТ: Исламский центр и православную гимназию в Челнах будут строить быстрее

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале рассказал о посещении в ходе визита в Набережные Челны строящихся Исламского духовно-просветительского центра и православной гимназии на территории прихода Святого Великомученника Георгия Победоносца.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Ике объект та Яр Чаллы өчен бик мөһим һәм кирәкле (в переводе – „Оба объекта очень важны и нужны для Набережных Челнов“)», – подчеркнул Раис РТ.

При этом Минниханов уточнил: «Төзүчеләр белән эшләр алдан барсын дип килештек („Со строителями договорились, чтобы работы велись с опережением графика“)».