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Общество 14 июля 2025 16:27

Раис РТ: Исламский центр и православную гимназию в Челнах будут строить быстрее

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Раис РТ: Исламский центр и православную гимназию в Челнах будут строить быстрее
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале рассказал о посещении в ходе визита в Набережные Челны строящихся Исламского духовно-просветительского центра и православной гимназии на территории прихода Святого Великомученника Георгия Победоносца.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Ике объект та Яр Чаллы өчен бик мөһим һәм кирәкле (в переводе – „Оба объекта очень важны и нужны для Набережных Челнов“)», – подчеркнул Раис РТ.

При этом Минниханов уточнил: «Төзүчеләр белән эшләр алдан барсын дип килештек („Со строителями договорились, чтобы работы велись с опережением графика“)».

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#Рустам Минниханов #Набережные Челны #соборная мечеть #православная гимназия
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