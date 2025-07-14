news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 июля 2025 16:13

Минниханов в Челнах поручил завершить возведение православной гимназии к 1 сентября

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов в Челнах поручил завершить возведение православной гимназии к 1 сентября
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе сегодняшнего визита в Набережные Челны осмотрел строящуюся на территории прихода Святого Великомученника Георгия Победоносца православную гимназию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Учредителем гимназии является Казанская епархия Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Работать образовательное учреждение будет в режиме «школы полного дня» с организацией учебно-воспитательной деятельности в рамках системы дополнительного образования.
В основную программу обучения войдут предметы православного компонента: «Закон Божий» и «История и церковнославянский язык».

Предусмотрены три этапа реализации проекта. На первом строится четырехэтажный основной корпус, на втором возводится здание спортзала, на третьем – строится еще один корпус, где должен разместиться актовый зал на 600 посадочных мест.

Рустам Минниханов поручил строителям завершить возведение основного корпуса к 1 сентября, чтобы гимназия смогла принять учащихся уже в этом учебном году.

До этого Раис РТ проверил строительство Исламского центра в Набережных Челнах, включающего соборную мечеть «Джамиг».

читайте также
Минниханов проверил строительство Исламского центра в Набережных Челнах
Минниханов проверил строительство Исламского центра в Набережных Челнах
#Рустам Минниханов #Набережные Челны #православная гимназия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025