Минниханов в Челнах поручил завершить возведение православной гимназии к 1 сентября

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе сегодняшнего визита в Набережные Челны осмотрел строящуюся на территории прихода Святого Великомученника Георгия Победоносца православную гимназию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Учредителем гимназии является Казанская епархия Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Работать образовательное учреждение будет в режиме «школы полного дня» с организацией учебно-воспитательной деятельности в рамках системы дополнительного образования.

В основную программу обучения войдут предметы православного компонента: «Закон Божий» и «История и церковнославянский язык».

Предусмотрены три этапа реализации проекта. На первом строится четырехэтажный основной корпус, на втором возводится здание спортзала, на третьем – строится еще один корпус, где должен разместиться актовый зал на 600 посадочных мест.

Рустам Минниханов поручил строителям завершить возведение основного корпуса к 1 сентября, чтобы гимназия смогла принять учащихся уже в этом учебном году.

До этого Раис РТ проверил строительство Исламского центра в Набережных Челнах, включающего соборную мечеть «Джамиг».