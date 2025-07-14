Минниханов проверил строительство Исламского центра в Набережных Челнах

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на стройке Исламского духовно-просветительского центра в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Комплекс включает здание мечети и административный корпус мухтасибата. Мечеть – центрально-купольная, рассчитана на 4 тысячи верующих.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Строительство началось в 2017 году. Сейчас завершили монтаж газовой котельной, смонтировали газопровод, электрику и водоснабжение, начали пусконаладочные работы. В главном здании установили все окна и витражи, продолжается отделка фасада.

Соборную мечеть назовут «Джамиг». Минниханов пообщался со строителями, обсудил сроки завершения и поручил оказать содействие для скорейшего окончания работ.