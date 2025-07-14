news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 июля 2025 14:52

Минниханов проверил строительство Исламского центра в Набережных Челнах

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов проверил строительство Исламского центра в Набережных Челнах
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на стройке Исламского духовно-просветительского центра в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Комплекс включает здание мечети и административный корпус мухтасибата. Мечеть – центрально-купольная, рассчитана на 4 тысячи верующих.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Строительство началось в 2017 году. Сейчас завершили монтаж газовой котельной, смонтировали газопровод, электрику и водоснабжение, начали пусконаладочные работы. В главном здании установили все окна и витражи, продолжается отделка фасада.

Соборную мечеть назовут «Джамиг». Минниханов пообщался со строителями, обсудил сроки завершения и поручил оказать содействие для скорейшего окончания работ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Строительство #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025