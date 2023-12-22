Вакантный депутатский мандат в Госсовете РТ могут передать Раилю Шамсутдинову

Вакантный депутатский мандат в Госсовете Татарстана могут передать единороссу Раилю Шамсутдинову. Его кандидатура была поддержана на заседании президиума политсовета татарстанского отделения партии «Единая Россия».

«Думаю, что многие его хорошо знают. Сегодня он работает помощником депутата Госдумы Рустама Калимуллина. Активно участвует во многих комиссиях, советах, которые работают при президиуме регионального политсовета», – сказал заместитель секретаря татарстанского отделения партии, зампредседателя парламента Юрий Камалтынов.

Он отметил, что 18 декабря Госсовет РТ принял постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ильшата Ганиева, который ушел из жизни.

«Думаю, что если мы выдвинем кандидатуру Шамсутдинова, то она будет поддержана президиумом Генерального совета партии», – подчеркнул Камалтынов.

Депутат-единоросс и гендиректор комбината «Майский» Ильшат Ганиев скончался в возрасте 69 лет 23 ноября.