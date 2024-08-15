Райффайзенбанк остановит отправку переводов в иностранной валюте для физлиц

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С 2 сентября текущего года Райффайзенбанк прекратит проводить денежные переводы физических лиц в иностранной валюте. Об этом рассказали в клиентской поддержке банка, сообщает РБК.

«Ограничение введено в соответствии с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ», — пояснил представитель клиентской поддержки.

При этом сотрудник банка заверил, что все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты к исполнению до 16 часов по московскому времени 30 августа 2024 года, будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений.

До введения полного запрета Райффайзенбанк постепенно ухудшал условия проведения трансграничных переводов. Уже 10 июня банк перестал проводить исходящие денежные переводы в американских долларах из-за решения банков-корреспондентов для всех категорий клиентов.

Еще до этого, в прошлом году, «Райффайзен» ввел 50-процентную комиссию на входящие переводы в долларах и ограничил переводы крупных сумм в евро. Позднее, в январе 2024-го, банк поднял максимальный размер комиссий за переводы валюты в другие финансовые организации более чем втрое — до 1 тыс. долларов и 1 тыс. евро соответственно.

Австрийский Raiffeisen Bank International, материнская структура Райффайзенбанка, объявил о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, но приступил к этому процессу только после усиления давления со стороны американских и европейских регуляторов. При этом в феврале 2023 года на российский «Райффайзен» приходилось 40–50% от всех платежей между РФ и остальным миром, писала газета Financial Times со ссылкой на топ-менеджера кредитной организации.