Райффайзенбанк ограничит переводы крупных сумм в евро

С 1 ноября Райффайзенбанк ограничит переводы на сумму более 30 тыс. евро банками, расположенными в 41 стране. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«<…> в связи с изменениями требований банков-корреспондентов меняются условия проведения исходящих переводов в евро для физических лиц», — пояснили в банке.

Минимальная сумма перевода будет равняться 20 тыс. евро, при этом месячный лимит всех переводов за границу составит 30 тыс. евро. «Ограничений на входящие переводы в евро нет», — уточнили в финансовой организации.

Новые правила не затронут переводы в такие страны, как Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Райффайзенбанк вводит 50-процентную комиссию на входящие переводы в долларах.