Райффайзенбанк введет 50-процентную комиссию на входящие переводы в долларах

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Райффайзенбанк с 1 сентября этого года введет комиссию в размере 50% на входящие переводы на счета физических лиц, а также малого и микробизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Комиссия будет не меньше 1 тыс. долларов, но не больше суммы поступления. Ее максимальный размер составит 10 тыс. долларов.

«Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий», — подчеркнули в кредитной организации и посоветовали использовать другие способы получения платежа.

Ранее, с 1 августа, Райффайзенбанк «временно» приостановил прием и покупку наличной валюты у граждан. Теперь его примеру последовал и Ситибанк.

Еще до этого стало известно, что крупнейшие российские банки в основном перестали принимать доллары и евро через банкоматы.