Раифа бьет рекорды: за 4 дня святую обитель посетили 50 тыс. человек со всей России

Только за первых четыре дня наступившего года Раифский монастырь в Зеленодольском районе Татарстана посетили более 50 тыс. человек. Желающих посетить монастырь настолько много, что в час пик очередь из туристических автобусов и автомобилей начинается от самого поворота на Раифу. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Туристические автобусы едут со всей России и зарубежья, особенно из Грузии много туристов. В эти дни наблюдаются пятикилометровые пробки от поворота на Раифу до местечка Садовое. Люди оставляют машины, идут пешком. Впервые мы наблюдаем такой ажиотаж. Очень рады, что люди тянутся к прекрасному и светлому», — отметила начальник пресс-службы Регина Чибрикова.

С 1 по 8 января на территории Раифского Богородицкого монастыря проходит Рождественский фестиваль снежных и ледовых фигур «Лед и свет». А 7 января, в праздник Рождества Христова, здесь пройдет торжественное открытие фестиваля при участии митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, начало – в 13.00.

«Ежегодно святая обитель преображается к Рождеству. Над созданием скульптур трудятся настоящие мастера, которые, без сомнения, вкладывают душу в каждый штрих, преображая лед в свет и добро. Это и есть тот самый свет, который притягивает людей», — говорит глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что Новый 2023 год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 30 тыс. жителей и гостей города. Еще 26 тыс. человек побывали в первый день Нового года в Казанском Кремле.