Рафис Хабибуллин: «В жизни каждого наступает момент, когда пора подводить итоги»

Рафис Хабибуллин объявил об уходе с поста главы татарстанского МЧС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я сегодня нахожусь не просто в кругу коллег и единомышленников, а в кругу своих верных товарищей»

Самой громкой новостью под занавес года стало объявление Рафиса Хабибуллина о своем уходе. Сегодня стало официально известно, что он покидает пост начальника Главного управления МЧС России по РТ. Рафис Хабибуллин сказал об этом на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя.

Свое выступление Хабибуллин начал со слов благодарности, напомнил, что День спасателя стал одним из самых значимых праздников в нашей стране.

«Я сегодня нахожусь не просто в кругу коллег и единомышленников, а в кругу своих верных товарищей» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Это стало возможным в том числе благодаря и вам – сотрудникам и работникам Главного управления и министерства, для которых чужая беда не пустой звук, а приказ или руководство к действию. Я сегодня нахожусь не просто в кругу коллег и единомышленников, а в кругу своих верных товарищей, с которыми на протяжении более 16 лет мы успешно решали задачи любой сложности, находили решения в любой, иногда, казалось бы, безысходной ситуации. Последние годы мы работаем в весьма сложных условиях. Это и пандемия ковида, сложности в социально-экономической обстановке, беспрецедентные санкции со стороны коллективного Запада, проведение специальной военной операции и многое другое», – сказал Рафис Хабибуллин.

Он поблагодарил тех, кто был с ним рядом в годы его службы, а также выразил слова благодарности Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и министру Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову.

«Уважаемые коллеги! В жизни каждого человека наступает период, когда необходимо подвести итоги и принять решение о своей дальнейшей судьбе. Сегодня я обращаюсь ко всему многотысячному коллективу Главного управления и министерства не только с поздравлениями, но и со словами благодарности за совместную работу на протяжении многих лет. Я официально объявляю о своем увольнении со службы по достижении предельного возраста», – заявил глава татарстанского МЧС.

Начальник ГУ МЧС России по РТ вспомнил крупные трагедии и катастрофы, с которыми пришлось столкнуться в период службы Фото: © «Татар-информ»

«Мы были участниками и свидетелями событий поистине планетарного масштаба»

Рафис Хабибуллин признался, что в начале своей карьеры в МЧС ему не хватало опыта, но благодаря поддержке коллег удалось грамотно выстроить работу и сделать татарстанское МЧС одним из лучших в России – Главное управление МЧС России по РТ четыре раза становилось лучшим по итогам года среди аналогичных подразделений в системе МЧС России.

«Мы были участниками и свидетелями событий поистине планетарного масштаба. Спасали людей, оказывали помощь пострадавшим, доставляли гуманитарные грузы, обеспечивали безопасность крупнейших международных и всероссийских мероприятий. Мы всегда выходили победителями в самых сложных ситуациях. Несомненно, это заслуга нашего коллектива, помноженная на профессионализм и преданность своему делу», – сказал он.

Начальник ГУ МЧС России по РТ вспомнил крупные трагедии и катастрофы, с которыми пришлось столкнуться в период службы. Это ледяной дождь в 2011 году, который оставил без электроснабжения 232 населенных пункта РТ с населением более 90 тысяч человек. В том же году произошел взрыв на складе хранения боеприпасов, в результате которого оказались разрушены здания, пришлось эвакуировать почти десять тысяч человек.

«И буквально через месяц – трагедия с дизель-электроходом “Булгария”. В 2013 году – крупная авиационная катастрофа авиалайнера Boeing 737, произошедшая в Международном аэропорту Казани. В 2015 году – пожар в здании торгового комплекса “Адмирал”. Параллельно с этими бедами мы участвовали в обеспечении безопасности большого числа мероприятий международного, всероссийского, республиканского масштабов спортивного, культурного, научного, экономического характера!» – сказал экс-глава ГУ МЧС России по РТ, упомянув Универсиаду, чемпионат мира по футболу и другие крупные мероприятия, которые проводились в столице.

За 16 лет удалось построить и реконструировать 16 различных объектов МЧС Фото: © «Татар-информ»

Рафис Хабибуллин перешел к цифрам, отметил, что за прошедшие годы на треть удалось снизить количество пожаров, а погибших в них людей на 55%. Число погибших на воде снизилось на 70%, а количество спасенных исчисляется многими тысячами.

«При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова была реализована программа капитального ремонта пожарной техники, находящейся в эксплуатации более десяти лет. Начиная с 2018 года было отремонтировано 157 единиц техники на более чем 317 млн рублей. В Татарстане создана Республиканская противопожарная служба. В ее составе 105 отдельных постов численностью 1244 человека, на вооружении – 210 единиц техники», – привел данные Рафис Хабибуллин.

За 16 лет удалось построить и реконструировать 16 различных объектов МЧС, в большей степени это пожарные депо. Был проведен капитальный ремонт в 12 объектах, более четырех сотен объектов прошли текущий ремонт.

С 2016 года в Татарстане начали бесплатно устанавливать пожарные извещатели – за это время было установлено более 400 таких приборов. Благодаря им спаслись 277 человек, в том числе 85 детей. Он сам выезжал в семьи, чтобы объяснить, насколько важна пожарная безопасность, и сам устанавливал у них извещатели.

«Нам выделено хорошее финансирование на реализацию президентской программы, сам прибор и установка предоставляются на безвозмездной основе. Датчик неприхотлив в использовании. Заряда батареи хватает на год, а то и больше. Хозяевам остается только присматривать за извещателем и вовремя менять блоки питания. Поэтому мне пришлось самому взяться за эту работу, которую мы обязательно продолжим», – говорил он на одном из таких мероприятий.

Сотрудники службы «112» за сутки в среднем обрабатывают более шести тысяч обращений, это более 2 млн вызовов за год Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вспомнил Рафис Хабибуллин и о создании единого номера вызова экстренных служб «112».

«Неотъемлемым элементом жизни населения Татарстана стала служба “112”, созданная в 2010 году. Ее сотрудники за сутки в среднем обрабатывают более шести тысяч обращений, это более 2 млн вызовов за год», – отметил Рафис Хабибуллин.

С началом СВО в службу «112» поступило более 2800 обращений по частичной мобилизации.

«Начало специальной военной операции на Украине еще раз подчеркнуло значимость гражданской обороны, подготовки защиты населения. Основные усилия в 2022 году были направлены на реализацию политики в этой области. Для повышения уровня готовности гражданской обороны мы не раз выезжали в районы, в 15 наиболее крупных городах провели мероприятия по гражданской обороне», – рассказал Рафис Хабибуллин.

Сотрудники МЧС в 2022 году собрали и доставили почти полторы тысячи тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. В Лисичанск отправили два пожарных автомобиля и пожарно-техническое вооружение.

«Уважаемые коллеги! Я желаю вашему коллективу оставаться носителем традиций пожарной охраны и гражданской обороны, сохранять и приумножать имеющееся достижения и как минимум в ближайшие 10-15 лет еще четыре раза завоевать звание “Лучшее главное управление” в системе МЧС России. Как говорится, в добрый путь, к новым вершинам и новым свершениям! В заключение поздравляю весь личный состав с наступающим Новым годом, желаю здоровья и успехов Вам, Вашим родным и близким», – заключил он.

С 1999 года в течение двух лет Хабибуллин работал заместителем начальника службы безопасности Президента Республики Татарстан, а затем до 2007 года руководил этой службой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Служил в армии, в милиции, возглавлял службу безопасности Президента

Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района Татарской АССР. Учился в Омской высшей школе милиции МВД СССР и Академии управления МВД России. Отслужил в армии, после чего стал работать милиционером в родном районе.

С 1988 года работал на руководящих должностях оперативных подразделений криминальной милиции Набережных Челнов. А с 1994 года был определен в Центральный аппарат МВД Республики Татарстан. Там он руководил ведущими оперативными управлениями.

Два года Рафис Хабибуллин работал заместителем начальника службы безопасности Президента Республики Татарстан, а затем стал руководителем этой службы. Проработал там он до 2007 года. В том же году он стал начальником Главного управления МЧС России по РТ.

Рафис Хабибуллин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», имеет звание генерал-лейтенанта внутренней службы. В этом октябре ему присвоили почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Татарстан», как раз накануне 60-летнего юбилея Рафиса Хабибуллина.

Когда в Казани загорелся торговый центр «Адмирал», глава татарстанского МЧС прибыл на место происшествия одним из первых Фото: rais.tatarstan.ru

«Пока все не осмотрим, не проверим каждый уголок, уходить не будем»

Хабибуллин лично выезжал на все крупные ЧП, контролировал процесс спасательных работ и тушение пожаров.

Когда в Казани загорелся торговый центр «Адмирал», глава татарстанского МЧС прибыл на место происшествия одним из первых.

«Пока все не осмотрим, не проверим каждый уголок, уходить не будем», – говорил он тогда, работая на месте ЧС.

Он руководил ликвидацией последствий страшной трагедии с крушением теплохода «Булгария» в 2011 году, когда погибли 122 человека, среди них 28 детей.

«Эта трагедия стала испытанием для тех, кому пришлось по долгу службы вести поисково-спасательную операцию, продолжавшуюся 16 дней. Сейчас можно сказать, что МЧС России достойно справилось с поставленной задачей. Все 122 человека, считавшиеся пропавшими без вести, были обнаружены и переданы родственникам для захоронения. Система прошла испытание на прочность», – говорил он тогда в интервью «Татцентру».

На месте крушения «Булгарии» работали больше тысячи спасателей и других сотрудников МЧС.

17 ноября 2013 года произошло крушение самолета «Боинг-737-500», которое унесло жизни 50 человек. В кратчайшие сроки на месте катастрофы был потушен пожар, проведены поисковые работы и необходимые следственные действия. Работал оперативный штаб с участием всех министерств и ведомств, на месте катастрофы была сформирована необходимая группировка сил и средств республиканской подсистемы РСЧС. Родственники погибших были обеспечены психологической поддержкой, транспортом, жильем и питанием.

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«Где и в каком бы качестве я бы ни продолжил свой трудовой путь, я остаюсь на связи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я с вами не прощаюсь, где и в каком бы качестве я бы ни продолжил свой трудовой путь, я остаюсь на связи», – закончил свою речь Рафис Хабибуллин.

После того как речь закончилась, все присутствующие в зале встали и долго аплодировали.

Торжественная церемония прощания со знаменем состоится в конце января. Кто станет преемником Хабибуллина на посту главы республиканского МЧС, пока неизвестно.