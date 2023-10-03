Рафису Хабибуллину присвоено звание заслуженного спасателя Татарстана

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Начальнику ГУ МЧС России по РТ, генерал-лейтенанту внутренней службы Рафису Хабибуллину присвоили почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Татарстан». Соответствующий Указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Напомним, что накануне главному спасателю Татарстана исполнилось 60 лет.

Рафис Хабибуллин на руководящем посту уже 16 лет. За это время были спасены тысячи человеческих жизней и проделана огромная работа по развитию подразделений МЧС.

Его профессионализм и опыт позволяют обеспечить высокий уровень комплексной безопасности в Татарстане, а итоги взаимодействия органов власти и местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и спасению жизней людей обеспечили авторитет и уважение местных жителей.

Рафис Хабибуллин также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».