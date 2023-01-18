МЧС РТ о планах на 2023 год: «Подготовить старые убежища, построить новые, и быстрее»

Итоги деятельности сотрудников татарстанского МЧС сегодня подвели на заседании коллегии ведомства. Говорили о безопасности населения, возможных угрозах на фоне СВО и о том, как скоро нужно быть к ним готовым. Предстоящий год внес в работу МЧС Татарстана существенные коррективы. Подробности – у «Татар-информа».

Рафис Хабибуллин рассказал о результатах работы ведомства за ушедший 2022-й

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Год прошел без наводнений и лесных пожаров

Традиционно, перед тем как перейти к обсуждению планов на предстоящий год, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин рассказал о результатах работы ведомства за ушедший 2022-й. Выступая с докладом на итоговой коллегии перед сотрудниками МЧС, почетными гостями и Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, он обратил внимание на то, что деятельность ведомства была успешной, благодаря поддержке руководства республики.

«Отдельные слова благодарности за действительно всестороннюю поддержку я хочу выразить руководству Татарстана и лично Президенту нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову», – обратился к Президенту РТ Рафис Хабибуллин.

Глава ведомства отметил, что год прошел для республики без глобальных происшествий. Несмотря на изнуряющую жару летом, В Татарстане не произошло ни одного лесного пожара, для сравнения, в 2021-м их было 25. Также в республике удалось избежать ЧП в период весеннего паводка и крупных коммунальных аварий. Тенденция «спокойствия» сохраняется на территории РТ последние несколько лет.

В службу экстренных вызовов 112 с момента начала СВО поступило более 2800 обращений по частичной мобилизации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На Донбасс отправили полторы тысячи тонн гуманитарного груза

На деятельности ГУ МЧС России по Татарстану сказалась и военная спецоперация на Украине, рассказал Рафис Хабибуллин. Сотрудники МЧС неоднократно выезжали с проверками соблюдения правил пожарной безопасности в военкоматы и пункты сбора мобилизованных.

В службу экстренных вызовов 112 с момента начала СВО поступило более 2800 обращений по частичной мобилизации.

«Начало специальной военной операции на Украине еще раз подчеркнуло значимость гражданской обороны, подготовки защиты населения. Основные усилия в 2022 году были направлены на реализацию политики в этой области. Для повышения уровня готовности гражданской обороны мы не раз выезжали в районы, в 15 наиболее крупных городах провели мероприятия по гражданской обороне», – рассказал Рафис Хабибуллин.

Сотрудники МЧС в прошлом году собрали и доставили почти 1500 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса. В качестве оказания шефской помощи подразделениям пожарной охраны Лисичанска от Татарстана были отправлены два пожарных автомобиля и пожарно-техническое вооружение.

Вместе со снижением числа пожаров в республике сократилось и число погибших в них Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надо доказать, что снижение числа пожаров – не случайность»

В ушедшем году в Татарстане существенно – почти на 20% – уменьшилось число пожаров. Для наглядности Хабибуллин привел данные за два последних года, и если в 2021 году в республике было зарегистрировано более шести тысяч пожаров, то в прошлом их было уже меньше пяти тысяч – 4992 случая.

«Следует отметить, что во всех муниципальных округах и районах отмечается положительная тенденция сокращения пожаров. Исключением стал Алексеевский район. Я обращаюсь ко всем сотрудникам и работникам пожарной охраны – сохранить наметившие тенденции в текущем году и тем самым доказать, что показатели 2022 года были не случайными», – обратился к собравшимся на коллегии глава ведомства.

Вместе со снижением числа пожаров в республике сократилось и число погибших в них. Разница с 2021 годом колоссальная – почти в 30%. Чаще всего горели частные и многоэтажные дома, в таких пожарах погибли 117 человек. Большинство из погибших были пьяны.

Снизилось и количество погибших в водоемах Татарстана, отметил начальник ведомства. К сожалению, не изменилось число утонувших детей и это, по словам Хабибуллина, вызывает сильную тревогу.

«В 2022 году в водоемах республики утонули 86 человек, в том числе девять детей. В прошлом году число погибших составило 94 человека, в числе которых оказались девять детей. Детская смертность держится на том же уровне. Мы в очередной раз убеждаемся, что ситуация с гибелью в большей степени зависит от характера погоды – лето было жарким», – отметил Хабибуллин.

Чтобы сохранить себя и жизни своих близких, особенно детей, начальник ведомства попросил татарстанцев быть внимательнее и осторожнее. Соблюдать меры пожарной безопасности, купаться только на оборудованных пляжах. На данный момент на территории республики зарегистрировано полсотни пляжей, в этом году планируется оборудовать и открыть еще 16.

Необходимо проверить и подготовить убежища, обследовать подвалы и другие подземные помещения, которые можно использовать для укрытия, включая казанский метрополитен Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Привести в порядок подземные помещения, в том числе метрополитен»

Говоря о планах на предстоящий год, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин отметил, что многие из них будут связаны с проведением военной спецоперации на Украине.

Помимо планов модернизации объектов системы оповещения населения, о котором говорилось выше, перед ведомством будет стоять не менее глобальная задача – поддержание боеготовности подразделений ведомства. Необходимо проверить и подготовить убежища, обследовать подвалы и другие подземные помещения, которые можно использовать для укрытия, включая казанский метрополитен.

Хабибуллин отметил, что на данный момент в Татарстане не все убежища готовы укрыть людей и добавил, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о строительстве новых. Он добавил, что часть укрытий находятся в федеральной собственности, их необходимо передать республике. Вопрос должен решаться на уровне правительства.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что республика должна быть готова к любым ударам Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Выслушав доклад Хабибуллина, Президент республики Рустам Минниханов отметил, что начало СВО сказалось на всех сферах жизни и затронуло все ведомства без исключения. Однако новые задачи не стали сложными для сотрудников МЧС, напротив, ведомство достойно справилось с ними.

«Вопросы обеспечения безопасности населения – наша приоритетная задача. Тенденция к снижению гибели людей – это результат слаженной работы всех служб. Мы благодарим вас за такую качественную работу. Да, год был непростой. Но мы достойно справляемся со всеми брошенными вызовами», – отметил Минниханов.

Президент республики обратил внимание на то, что республика должна быть готова к любым ударам. Убежища, подземные укрытия, система оповещения должны быть подготовлены в ускоренном режиме.

«Мы видим, что другие регионы уже столкнулись с данными вопросами. Защитные сооружения, система оповещения должны быть в порядке. Все это в нынешних условиях очень важно. Перед нами стоят серьезные задачи. Все должно быть готово, нужно ускориться», – обратился ко всем присутствующим на коллегии Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru