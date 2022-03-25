Рафаиль Хакимов: После Лобачевского груз ответственности будет висеть над любым ректором

Рекомендация и выбор нового ректора Казанского университета – крайне непростая ситуация, так как трудно найти одновременно выдающегося ученого, который в то же время был бы выдающимся менеджером. Таким мнением поделился с корреспондентом «Татар-информа» доктор исторических наук, вице-президент и академик Академии наук Татарстана, директор Института истории имени Марджани Рафаиль Хакимов.

«Конечно, я переживаю – это мой родной университет, и там всегда были выдающиеся ректора, даже Нужин, несмотря на некоторые его недостатки, но это были все достойные фигуры. После того, как ректором был Лобачевский и другие сильные личности, такой большой груз всегда будет висеть над любым следующим ректором: что вот те были такие, а ты сегодня вот такой. Поэтому любой, кто и не будет из университета, и не будет выдающийся математик, физик, химик – это, конечно, осложнит работу. Посмотрим, может, предложенный кандидат – эффективный менеджер. Там должен быть выдающийся человек, не просто ученый. Я тоже ученый, академик, но там должен быть настоящий выдающийся деятель», – подчеркнул академик.

Ранее, напомним, Набсовет Казанского университета под руководством Президента РТ Рустама Минниханова рекомендовал назначить на должность ректора КФУ Ленара Сафина, который является членом Совета Федерации РФ от Татарстана.

Ленар Сафин является первым заместителем председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. До этого, с 2010 по 2020 год, он занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, а в период с 1995 по 2008 год работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета КГУ.

После утверждения кандидатуры нового ректора КФУ, предположил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» директор Института международных отношений КФУ, кандидат исторических наук, лауреат Госпремии Тукая Рамиль Хайрутдинов, возможно ожидать смены действующих проректоров и директоров институтов в структуре вуза.