Юрист, менеджер, сенатор: дорога жизни вернула Ленара Сафина в КФУ

Набсовет Казанского университета под руководством Президента РТ Рустама Минниханова рекомендовал назначить на должность ректора КФУ Ленара Сафина, который является членом Совета Федерации РФ от Татарстана. О том, что связывает сенатора с крупнейшим вузом страны и чего ждать университету в случае утверждения кандидатуры, – в обзоре «Татар-информа».

Наблюдательный совет Казанского университета под руководством Президента РТ рекомендовал назначить на должность ректора КФУ Ленара Сафина

Фото: © «Татар-информ»

Доцент кафедры уголовного права с дипломом менеджера

Сообщение о решении Наблюдательного совета сегодня распространила пресс-служба КФУ. «В соответствии с уставом КФУ ректор назначается Правительством РФ из кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом КФУ и прошедших аттестацию в установленном порядке. Сегодня члены Наблюдательного совета КФУ рекомендовали на должность ректора КФУ Ленара Ринатовича Сафина», – говорится в сообщении.

Большинству татарстанцев Ленар Сафин знаком как бывший министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Благодаря ему в Татарстане были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Например, реконструкция трассы Казань – Набережные Челны, которую долгие годы из-за высокой аварийности называли «дорогой смерти». При его активном участии был запущен мостовой переход через Каму в Сорочьих Горах, расширена жизненно важная для казанцев магистраль в сторону Зеленодольска.

Ленар Сафин настолько прочно вжился в образ крепкого хозяйственника, что многим может показаться странным его рекомендация в качестве ректора одного из крупнейших вузов страны. Между тем сенатор много лет посвятил науке, причем обучение он проходил именно в КФУ.

Ленар Сафин в 1993 году окончил юрфак Казанского университета, получив специальность «правоведение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Согласно автобиографии, опубликованной на сайте Совета Федерации РФ, Ленар Сафин в 1993 году окончил юрфак Казанского университета, получив специальность «правоведение». После окончания учебы с 1993 по 1995 год работал ассистентом кафедры истории и права Казанского государственного финансово-экономического института (КГФЭИ).

Есть у Ленара Сафина и опыт преподавания. С 1995 года он вел в КФУ лекции на кафедре уголовного права, с 1998 года он является доцентом кафедры уголовного права и криминологии Казанского университета.

В 2000 году сенатор получил второе высшее образование, окончив Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент». Однако тяга к юриспруденции не оставляла его и после обучения в КФЭИ. В 2004 году Сафин защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Ответственность осужденных за злостное уклонение от наказаний, не связанных с изоляцией от общества в российском уголовном праве».

«Каждую весну на майские праздники всем факультетом плыли на “омике” по Волге до Лысой горы»

О причинах своей любви к правоведению Ленар Сафин позднее рассказал в одном из своих интервью. «Я мальчишкой мечтал стать офицером, связать свою судьбу с правоохранительной системой. А если уж быть совсем честным: я хотел работать в КГБ. Был такой юношеский порыв на этом поприще послужить родине.

Я четко понимал, что только правовое образование позволит работать в системе. А на тот момент КГУ был единственный вуз, который давал подобное образование в республике. Но к окончанию моего обучения в КГУ произошли события, заставившие меня изменить решение. Развал Советского Союза многим спутал планы. И я не рискнул пойти в правоохранительные органы. Но, тем не менее, могу сказать, что мое детское желание сбылось: я служу родине, правда, в несколько другом качестве», – рассказал сенатор.

Во время обучения в Казанском университете будущий сенатор жил в общежитии на улице Красной Позиции Фото: официальный сайт Совета Федерации ФС РФ council.gov.ru

Ленар Сафин выходец из Арского района, и во время обучения в Казанском университете он жил в общежитии на улице Красной Позиции.

«Это тоже была пусть маленькая, но школа воспитания самостоятельности. Без ложной скромности могу сказать, что мы были самодостаточны: с первого курса сами себе и кушать готовили, в комнате и на этаже порядок поддерживали... С общежитием у меня связано очень много разных воспоминаний. Так, на первом курсе я был диджеем. Каждую субботу у нас проводили вечера, и несколько парней, разбирающихся в музыке, в числе которых был и я, составляли, как сказала бы сейчас молодежь, музыкальный плейлист. Каждая суббота становилась маленьким праздником», – рассказал позднее Ленар Сафин.

В своем интервью, опубликованном на сайте Казанского университета, Ленар Сафин рассказал, чего, по его мнению, не хватает вузу сегодня.

«Я уже говорил о корпоративном духе юрфаковцев. Так вот, у нас была еще одна традиция: каждую весну на майские праздники всем факультетом с первого по пятый курс плыли на “омике” по Волге до Лысой горы. И там устраивали спортивные соревнования между курсами. А вечером разжигали костер, и студенты вместе со своими преподавателями пели песни, шутили, смеялись, разговаривали. И такое единение испытывали с сидящими рядом, что казалось, ближе, чем они, у тебя никого и нет. Жаль, что эта традиция забыта. Было бы здорово ее возродить», – поделился мнением он.

Кандидат наук с хозяйственной жилкой

Должность ректора КФУ стала вакантной с 21 марта 2022 года, когда Минобрнауки России расторгнул контракт с Ильшатом Гафуровым, который руководил Казанским университетом с 2010 года.

21 марта 2022 года Минобрнауки России расторгнул контракт с Ильшатом Гафуровым, который руководил Казанским университетом с 2010 года Фото: © «Татар-информ»

Ильшат Гафуров был задержан сотрудниками силовых структур федерального центра в декабре 2021 года и доставлен в Москву. Басманный суд столицы арестовал его по делу о заказном убийстве елабужского депутата Айдара Исрафилова. В феврале текущего года арест был продлен еще на два месяца.

Айдар Исрафилов был застрелен в Москве 29 августа 1999 года на автостоянке возле столичного спорткомплекса ЦСКА. По версии следствия, исполнителями убийства выступили члены набережночелнинского ОПГ «29-й комплекс», заказчик преступления устанавливается.

Ильшат Гафуров оставил заметную веху в истории Казанского университета. Под его руководством к КФУ был присоединен целый ряд вузов, в том числе Казанский и Елабужский педагогические институты, а также Казанский финансово-экономический институт. При этом КФУ вошел в десятку крупнейших исследовательских центров России. На базе Казанского университета (КФУ) создан Научный центр мирового уровня (НЦМУ) «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», который создает технологии освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов с использованием технологий искусственного интеллекта.

При назначении Ильшата Гафурова на должность ректора КФУ было много сомневающихся, поскольку он был известен как эффективный управленец, глава Елабужского района. Гафуров имел прямое отношение к науке: был преподавателем общей физики Елабужского института, защитил кандидатскую диссертацию, но его считали скорее менеджером, чем ученым. Время показало, что назначение на должность ректора человека с хозяйственной жилкой было верным – при Гафурове КФУ сильно укрепил позиции. Таким же крепким хозяйственником является и Ленар Сафин. Правда, в отличие от Гафурова он всегда тянулся не к физике, а к юриспруденции, мечтал работать в правоохранительных органах. А это значит, что с приходом Сафина порядок в вузе точно будет обеспечен.