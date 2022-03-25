Эксперт: Назначение ректора КФУ повлечет пересмотр контрактов директоров институтов

После утверждения кандидатуры нового ректора КФУ возможно ожидать смены действующих проректоров и директоров институтов в структуре вуза. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Института международных отношений КФУ, кандидат исторических наук, лауреат Госпремии Тукая Рамиль Хайрутдинов.

«По идее с назначением ректора будут пересматриваться сроки и контракты всех проректоров и директоров институтов. То есть сейчас еще непонятно, с кем [из нас] он будет общаться потом», – сказал Хайрутдинов.

По словам собеседника, после того, как вчера кандидат на должность ректора КФУ Ленар Сафин был представлен наблюдательному совету, его персоне предстоит пройти процедуру согласования в Приволжском федеральном округе.

«Должность не выборная, а назначаемая, и решение принимают не на уровне коллективов, институтов университета, а исключительно распоряжением Правительства Российской Федерации. То есть процедура согласования будет проходить где-то еще месяц с лишним – до середины апреля», – подчеркнул Рамиль Хайрутдинов.

Ранее Набсовет Казанского университета под руководством Президента РТ Рустама Минниханова рекомендовал назначить на должность ректора КФУ Ленара Сафина, который является членом Совета Федерации РФ от Татарстана.

Ленар Сафин является первым заместителем председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. До этого – с 2010 по 2020 год он занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, а в период с 1995 по 2008 годы работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета КГУ.