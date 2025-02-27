«Радость, гордость»: сотрудницу поликлиники Челнов наградили медалью «За содействие СВО»

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В Набережных Челнах медалью «За содействие СВО» наградили сотрудницу городской поликлиники № 6 Аллу Мазаеву. В свободное от работы время она и весь персонал медучреждения активно занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи. На протяжении нескольких лет коллектив поликлиники сотрудничает с волонтерской группой «Своих не бросаем 16».

«Будем продолжать дальше это делать, потому что я воспитана так...» – говорит Алла Мазаева.

Челнинка более 30 лет работает в медицине и хорошо знает, что такое война.

«Мой дедушка прошел Великую Отечественную войну, мой двоюродный брат – Афганистан. Часто спрашивают: что они рассказывали? Да ничего. За них говорят их глаза. И когда ребята с передовой присылают нам видео, мы видим молодых 20-летних парней с глазами стариков. Мы понимаем, что все, что они делают сейчас, – в первую очередь ради нас», – поделилась она.

Работники шестой поликлиники уже несколько лет занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи.

«Сотрудники нашей поликлиники более двух лет активно участвуют в организации и отправке гумпомощи в зону СВО. Это не просто материальная поддержка, а проявление искренности, солидарности и заботы о тех, кто защищает нашу страну. Каждая отправленная посылка – напоминание нашим героям, что они не одни, что их подвиг ценят и поддерживают в тылу», – отметил главный врач поликлиники Раиль Мухаметшин.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В свободное время персонал поликлиники вязал мочалки и носки, закупал и отправлял медикаменты и перевязочные материалы. Однако долгое время медики не получали обратной связи от бойцов. Тогда они обратились за помощью к волонтерам группы «Своих не бросаем 16» и теперь передают помощь через них.

«Ежемесячно после зарплаты собираем средства, теплые вещи, лекарства. Когда начинается сезон клещей, отправляем препараты от энцефалита. Кладем шоколад, чак-чак, тушенку татарстанского производства. Бойцам все это нравится. Они присылают нам видео, благодарственные грамоты. Мы рады, что наши посылки доходят до них», – рассказала Алла Мазаева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Помогают в сборе гумпомощи и семьи врачей.

«Большую поддержку я получаю от мужа. Мы вместе закупаемся, он все привозит, фасуем в коробки и передаем волонтерам. Дети тоже участвуют – пишут письма, вкладывают сувениры», – рассказала старшая медсестра Эльмира Закирова.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Медаль «За содействие СВО» за проделанную работу вручили Алле Мазаевой сами бойцы.

«Эмоции были неописуемые – радость, гордость. Особенно от того, что человек, который только что был на передовой, теперь стоит передо мной и торжественно вручает медаль. Но я всегда говорю: наградили не меня одну – наградили весь коллектив нашей 6-й поликлиники», – сказала она.

Сбор гуманитарной помощи продолжается – поликлиника уже готовит к отправке очередную партию.

«Мы гордимся нашими ребятами! Победа будет за нами!» – говорят медики.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

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