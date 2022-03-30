Радио «Күңел» хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Татарское радио «Күңел» планирует установить мировой рекорд, проведя 60-часовой прямой эфир. В случае успеха эфир войдет в Книгу рекордов Гиннесса.

«Первого августа нашему радио исполняется 25 лет. Хотелось бы провести радиомарафон ближе к этому времени», — прокомментировала идею заместитель главного редактора радио Лилия Махмутова.

Предыдущий радиомарафон радиоведущие провели в августе прошлого года. Тогда эфир продлился ровно 30 часов. В ходе радиомарафона были проведены интервью с известными людьми, а также живые выступления артистов татарской эстрады.

«Более того, к нам приходили наши гости прямо в студию. Здесь мы их встречали чаем и татарской выпечкой. Они и сами приносили всевозможные угощения, чтобы поддержать наши старания. Гостили у нас даже ночью», — поделилась воспоминаниями Лилия Махмутова.

Подробная программа 60-часового эфира станет известна позднее.