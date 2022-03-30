Радио «Күңел» отметит 25-летний юбилей ретроконцертом

В Набережных Челнах состоится весенний концерт, который будет приурочен к 25-летнему юбилею радио «Күңел».

«Проходит множество интереснейших программ, и, чтобы выделиться через все разнообразие предлагаемых жанров, мы приняли решение провести ретроконцерт. Наша аудитория молодеет, однако в рядах наших слушателей остаются преданные поклонники в возрасте. Мы уверены, что программа будет интересна как для одних, так и для других», — рассказала заместитель главного редактора радио Лилия Махмутова.

Она подчеркнула, что в этот вечер прозвучат песни 80-х и 90-х годов, вошедшие в золотой фонд татарской эстрадной музыки. На сцену выйдут такие исполнители, как Сагит Гибашев, Гайфулла Абзалов, Зугра Шарифуллина, Рустам Закиров, Азат Тимершаих и Виталий Агапов, а также Башир Насиров, Закир Шагбан, Гульнара Тимерзянова и ряд других артистов.

Программа прозвучит 31 марта в стенах концертного зала имени Сары Садыковой.