На волнах «Күңел» продолжается рекордный радиомарафон – 30 часов в эфире

В преддверии 25-летнего юбилея журналисты набережночелнинского радио «Күңел» решили провести эксперимент и пробыть в эфире 30 часов.

В аккаунте Instagram телеканала «Челны-ТВ» прошло прямое включение «Татарстан 24», где ведущие радио «Күңел» поделились своими эмоциями о том, как это — вести 30-часовой прямой эфир. Им осталось еще несколько часов до завершения марафона.

«Ведущие вышли в прямой эфир накануне в 07:00, а завершат эфир в 13:00 сегодня», — сообщают их коллеги с телеканала «Челны-ТВ».

На следующий год они планируют войти в книгу рекордов Гинесса и взять планку — 60 часов в эфире.

«Вчера смотрела в Инстаграм перед сном, просто молодцы!», «Вчера вечером и утром сегодня в машине слушали с детьми. Класс, чаще надо такие марафоны проводить!» — комментируют подписчики марафон.