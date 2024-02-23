«Ради свободы Родины приходится воевать»: в Казани отпраздновали День защитника Отечества

Поприветствовать защитников Родины в ГБКЗ пришли сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Cоветник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан выделяется среди других регинов своей помощью на передовой»

День защитника Отечества в Казани сегодня отметили в БКЗ имени Салиха Сайдашева концертом и открытием выставки. На мероприятие были приглашены участники Афганской, Чеченской войн и спецоперации. Поприветствовать их пришли сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Cоветник РТ Минтимер Шаймиев.

Те, кто пришли сегодня на празднование – настоящие защитники Родины, те, кто стоял и стоит на защите Отечества. Это – Герои России, кавалеры ордена Мужества, те, кто выполняет свой воинский долг на СВО или был участником боевых действий в разные годы.

По понятным причинам не все участники СВО могут называть свои имена, но многие с удовольствием поделись эмоциями от праздника, который сегодня для них организовали.

В зале были Герои России, кавалеры ордена Мужества, участники боевых действий в разные годы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мобилизованный из Татарстана пришел сегодня в супругой. Он рассказал, что в зоне боевых находится с сентября 2022 года. Сейчас здесь он находится в отпуске, за все время с момента мобилизации он трижды приезжал в отпуск.

«Очень приятно, что нас пригласили, что нам уделяют такое внимание. Если получится поговорить с Рустамом Миннихановым, поблагодарю его. Татарстан выделяется среди других регинов своей помощью на передовой, все отлично и с гуманитарной помощью, и со снаряжением» – поделился боец.

На груди у бойца орден Жукова и медаль «За боевые отличия». За что был награжден, рассказывать не стал.

«В армии я служил в артилерии, после мобилизации тоже попал в артиллерию. В бою, конечно, бывает всякое, но мы держимся. Дома меня ждут жена и двое детей, меня даже в прошлый отпуск приглашали в школе выступить. Приятно, что дети мной гордятся», – добавил мобилизованный.

На мероприятие были приглашены участники Афганской, Чеченской войн и спецоперации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Получил обморожение, но надеюсь, скоро вернусь к своим ребятам на передовую»

Среди приглашенных гостей сегодня было не мало тех, кто получил ранения в бою. Некоторые из них совсем молодые ребята, много было взрослых мужчин, за плечами которых серьезный боевой опыт.

Боец с позывным Тарвай после ранения перевигается на костылях. Он рассказал, что сейчас находится в отпуске.

«Я получил обморожение четвертой степени во время штурма. Но надеюсь, что скоро уже нога заживет, и я сразу же отправлюсь помогать своим ребятам на передовую», – рассказал он.

Тарвай гордо носит на груди орден Мужества. Награду он получил за штрум в лесополосе.

«В октябре мы с моим боевым товарищем три дня отражали накаты врага. Со стороны противника было три взвода. Вроде бы нормально справились», – смеется он.

Сейчас сослуживцы Тарвая находятся в района Бахмута. Скоро и он присоединится к ним.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другой боец служил в спецназе – получил ранение руки, его комиссовали. На СВО он вернуться уже не сможет.

«Я с самого начала спецоперации нахожусь на передовой. В сентябре получил ранение, сначала думали, что легкое, но пошли осложнения. Я, как водитель, перевозил боеприпасы, попал под обстрел. Меня зацепило, но боеприпасы остались в целости и сохранности. После ранения мне вручили госнаграду – медаль “Георгия Жукова”. Теперь я служу в своей части в Казани, буду стараться помогать ребятам, как смогу», – поделился защитник Родины.

Участник Афганской войны Айдар Мингазов воевал в Кандагаре. Он удостоен ордена Красной звезды.

«Я ушел на войну призывником. Два месяца в учебке и пошел воевать. Мне очень приятно, что меня сегодня пригласили, здесь очень торжественно. Я еще не был на таких мероприятиях. Конечно, сегодняшние события прибавляют ребят в наши ряды, чего не хотелось бы. Но,к сожалению, так получается, что ради свободы нашей Родины приходится воевать. Умирают молодые ребята. Мира не бывает без войны, приходится отстаивать свою свободу, и без патриотов и защитников Отечества это невозможно», – поделился Айдар Мингазов.

Выставка показывает, как менялась форма солдата с Гражданской войны, когда в 1918 году была создана Рабоче-крестьянская Армия, и заканчивая СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Во время штурма был взят в плен украинский солдат, его нашивки передали в наш музей»

Сегодня здесь открыли выставку «Форма русского солдата от Первой мировой войны до СВО. Экспонаты СВО», которая посвящена Дню защитника Отечества.

Экспозицию представили в холле второго этажа концертного зала. Здесь находится военная форма периода Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной, Афганской войн, контртеррористической операции в Чечне и специальной военной операции. Выставка позволяет оценить, как менялись экипировка, снаряжение и оружие защитников Отечества.

Авторы придумали интересный ход – в армейские ящики от артиллерийских снарядов они поместили экспонаты, привезенные из зоны проведения СВО. Помимо прочего на выставке разместили фотографии военных корреспондентов.

В армейские ящики от артиллерийских снарядов поместили экспонаты, привезенные из зоны проведения СВО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Выставка показывает, как менялась форма солдата Красной Армии, советского солдата, российского солдата. Начиная с Гражданской войны, когда в 1918 году была создана Рабоче-крестьянская Армия, и заканчивая СВО. Здесь представлены основные вехи изменения формы», – рассказал глава республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов

Некоторые экспонаты собирали волонтеры во время поездок в зону СВО – это каски, части техники, гильзы и многое другое.

«Здесь есть шевроны, которые мы привезли из нашей последней поездки в феврале. Тогда, во время штурма, был взят в плен солдат ВСУ. С него сняли патчи и нашивки и передали в наш музей. Есть шевроны МВД Украины – они были привезены нашими волонтерами из Мариуполя. Какие-то вещи были найдены или переданы бойцами», – рассказал Тимур Камалетдинов.

На груди военных блестели медали, они улыбались и было видно, что рады такому вниманию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мероприятие получилось по-настоящему торжественным – на груди военных блестели медали, они улыбались и было видно, что рады такому вниманию. В холле БКЗ среди приглашенных военных были и первые лица Татарстана. Заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева всех поприветствовала, пообщалась и предложила всем вместе сфотографироваться.

На празднование прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поприветствовал гостей, пожали им руки, после чего пригласил для общения, которое прошло за закрытыми дверями. Также прибыл Государственный Cоветник РТ Минтимер Шаймиев.

Мероприятие началось с торжественного выноса знамени Казанского танкового училища почетным караулом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы – яркий пример безграничной любви к своему народу»

После беседы они прошли в концертный зал, где началась официальная часть мероприятия. Началось оно с торжественного выноса знамени Казанского танкового училища почетным караулом, после чего прозвучали государственные гимны.

На сцену пригласили Раиса Татарстана, который поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества.

«Этот всенародный праздник сплачивает славную историю великих побед нашей страны. Сегодня с нами в зале наши доблестные воины, кто самоотверженно и бескорыстно служит Родине. Вы – яркий пример безграничной любви к своему народу. Хочу выразить слова искренней благодарности вам и всем защитникам Отечества за ваши героизм, мужество и верность воинскому долгу», – сказал Раис Татарстана.

Раис Татарстана: «Хочу выразить слова искренней благодарности вам и всем защитникам Отечества за ваши героизм, мужество и верность воинскому долгу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава республики вспомнил тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу страну. Он предложил почтить их память минутой молчания.

«В числе наших приоритетов патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Молодежь должна воспитываться на героических примерах наших защитников. Весомый вклад в это дело вносят республиканские общественные организации, Боевое братство, Российский союз ветеранов Афганистана, Союз десантников и другие движения», – отметил Рустам Минниханов.

Он добавил, что в Татарстане уделяют особое внимание увековечиванию памяти героев, павших на поле боя.

Артисты исполнили патриотические песни на русском и татарском языках. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После этого Рустам Минниханов вручил ордена Мужества и медали «За храбрость», «За отвагу» и «За заслуги перед Республикой Татарстан» участникам СВО и педагогам Казанского танкового училища.

Когда завершилась официальная часть мероприятия, на сцену вышли артисты, которые исполнили патриотические песни на русском и татарском языках.