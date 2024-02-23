Раис Республики Татарстан встретился с участниками специальной военной операции

Сегодня в БКЗ имени Салиха Сайдашева состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с участниками специальной военной операции. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Здесь же сегодня открылась выставка «Форма русского солдата от Первой мировой войны до СВО. Экспонаты СВО». На ней представили военную форму разных периодов, начиная с Первой мировой войны и заканчивая специальной военной операцией.

После того, как Раис Татарстана пообщается с военными, в БКЗ имени Салиха Сайдашева состоится концерт, в котором будут участвовать ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и СВО. Также на мероприятии пройдет вручение государственных наград.